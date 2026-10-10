Ex-funcionário usa farda de empresa para furtar 280 sacos de cimento na Bahia

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Um homem de 42 anos foi preso na sexta-feira, 9, no bairro Ponto Parada, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, suspeito de furtar uma carga de 280 sacos de cimento, avaliada em aproximadamente R$ 15 mil, de uma empresa onde já havia trabalhado.

O crime aconteceu no dia 29 de agosto, em um centro logístico localizado nas proximidades da BR-324. Segundo a Polícia Civil, o investigado teria aproveitado o conhecimento sobre o funcionamento da empresa para planejar o furto.

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Para executar a ação, o suspeito utilizou um uniforme corporativo e contratou um caminhoneiro autônomo. Ele teria enganado os funcionários da portaria, conseguindo autorização para a entrada do caminhão.

Já dentro do estabelecimento, o homem operou uma empilhadeira para carregar os 280 sacos de cimento no veículo. A mercadoria foi transportada e descarregada em Salvador.

Prisão

A investigação foi conduzida pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho), que identificou o suspeito após analisar imagens de câmeras de segurança, relatórios de inteligência e depoimentos de testemunhas.

O homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele segue à disposição da Justiça e é investigado por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.