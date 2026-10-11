Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na BR

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Um grave acidente envolvendo uma carreta e quatro veículos de passeio, na manhã deste sábado, 10, na BR-393, em Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, deixou cinco pessoas da mesma família morta.

A batida aconteceu no quilômetro 252 da rodovia, próximo ao Trevo do Matadouro. A família, que era de Minas Gerais, seguia para Paraty, no litoral fluminense. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam no mesmo veículo e eram moradoras de Juiz de Fora.

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Família de Minas Gerais seguia para Paraty, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução Redes Sociais

Elas foram identificadas como sendo Anderson Nocelli Clemente, gestor educacional, a esposa, Jussara Oliveira Tertuliano Clemente, a filha do casal, Sarah Nocelli, Marcela Tertuliano e o filho dela, Bernardo Tertuliano Visona, de 13 anos. Marcela era cunhada de Anderson.

Segundo os levantamentos iniciais, o carro ocupado pelos familiares trafegava no sentido Volta Redonda, enquanto a carreta, carregada de pisos, seguia na direção contrária, com destino a Minas Gerais.

Além do carro da família, outros três veículos de passeio se envolveram no acidente. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.