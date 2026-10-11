Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

TRAGÉDIA FAMILIAR

Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na BR

Vítimas eram de Juiz de Fora e seguiam para o Rio de Janeiro

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
Acidente aconteceu em Barra do Piraí
Acidente aconteceu em Barra do Piraí - Foto: Divulgação CBMRJ

Um grave acidente envolvendo uma carreta e quatro veículos de passeio, na manhã deste sábado, 10, na BR-393, em Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, deixou cinco pessoas da mesma família morta.

A batida aconteceu no quilômetro 252 da rodovia, próximo ao Trevo do Matadouro. A família, que era de Minas Gerais, seguia para Paraty, no litoral fluminense. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam no mesmo veículo e eram moradoras de Juiz de Fora.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Família de Minas Gerais seguia para Paraty, no Rio de Janeiro
Família de Minas Gerais seguia para Paraty, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução Redes Sociais

Elas foram identificadas como sendo Anderson Nocelli Clemente, gestor educacional, a esposa, Jussara Oliveira Tertuliano Clemente, a filha do casal, Sarah Nocelli, Marcela Tertuliano e o filho dela, Bernardo Tertuliano Visona, de 13 anos. Marcela era cunhada de Anderson.

Leia Também:

FINAL FELIZ

Mulher com 73 diagnósticos de câncer de pele se casa
Mulher com 73 diagnósticos de câncer de pele se casa imagem

PREJUIZO DE R$ 29 MILHÕES

Roubo histórico: grupo invade vinícola e rouba 30 mil garrafas de vinho
Roubo histórico: grupo invade vinícola e rouba 30 mil garrafas de vinho imagem

ELEIÇÕES

Jerônimo Rodrigues e Rui Costa acompanham Lula durante ato em São Paulo
Jerônimo Rodrigues e Rui Costa acompanham Lula durante ato em São Paulo imagem

Segundo os levantamentos iniciais, o carro ocupado pelos familiares trafegava no sentido Volta Redonda, enquanto a carreta, carregada de pisos, seguia na direção contrária, com destino a Minas Gerais.

Além do carro da família, outros três veículos de passeio se envolveram no acidente. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente . família morta em acidente MInas Gerais Rio de Janeiro

Relacionadas

Mais lidas