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PREJUIZO DE R$ 29 MILHÕES

Roubo histórico: grupo invade vinícola e rouba 30 mil garrafas de vinho

Quadrilha leva R$ 29 milhões em vinhos Tignanello e Solaia. Polícia investiga o caso

Jair Mendonça Jr
Por
Vinícola Marchesi Antinori
Vinícola Marchesi Antinori - Foto: Reprodução internet

Um grupo invadiu a vinícola Marchesi Antinori, na Toscana (Itália), e levou cerca de 30 mil garrafas de vinho. O prejuízo total é estimado em US$ 5,8 milhões (cerca de R$ 29 milhões). A ação ocorreu na última semana no armazém da produtora italiana.

Como ocorreu o roubo na vinícola Marchesi Antinori

Barris de vinho da vinícola Marchesi Antinori
Barris de vinho da vinícola Marchesi Antinori - Foto: Reprodução internet

Os invasores desativaram os sistemas de alarme do armazém e utilizaram as empilhadeiras da própria propriedade para carregar dois caminhões. O CEO da vinícola, Renzo Cotarella, declarou que o grupo demonstrou treinamento técnico durante a execução do roubo.

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As garrafas roubadas estavam preparadas para um lote de exportação agendado para o dia seguinte, operação realizada duas vezes por ano.

Em razão da precisão da data, a direção da vinícola considera a hipótese de vazamento de informações internas sobre a rotina da empresa.

Rótulos levados e cobertura de seguro

Loja da vinícola Marchesi Antinori
Loja da vinícola Marchesi Antinori - Foto: Reprodução internet
  • Tignanello (com garrafas avaliadas em até R$ 7 mil)
  • Solaia
  • Guado al Tasso

A administração da vinícola informou que a apólice de seguro contratada cobrirá cerca de 10% do valor total das perdas.

Investigação policial na Itália

A polícia da cidade de Cortona assumiu as investigações para identificar os integrantes do grupo e rastrear a localização do lote de vinhos furtado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e as garrafas não foram recuperadas.

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roubo vinícola

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