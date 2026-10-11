PREJUIZO DE R$ 29 MILHÕES
Roubo histórico: grupo invade vinícola e rouba 30 mil garrafas de vinho
Quadrilha leva R$ 29 milhões em vinhos Tignanello e Solaia. Polícia investiga o caso
Um grupo invadiu a vinícola Marchesi Antinori, na Toscana (Itália), e levou cerca de 30 mil garrafas de vinho. O prejuízo total é estimado em US$ 5,8 milhões (cerca de R$ 29 milhões). A ação ocorreu na última semana no armazém da produtora italiana.
Como ocorreu o roubo na vinícola Marchesi Antinori
Os invasores desativaram os sistemas de alarme do armazém e utilizaram as empilhadeiras da própria propriedade para carregar dois caminhões. O CEO da vinícola, Renzo Cotarella, declarou que o grupo demonstrou treinamento técnico durante a execução do roubo.
As garrafas roubadas estavam preparadas para um lote de exportação agendado para o dia seguinte, operação realizada duas vezes por ano.
Em razão da precisão da data, a direção da vinícola considera a hipótese de vazamento de informações internas sobre a rotina da empresa.
Rótulos levados e cobertura de seguro
- Tignanello (com garrafas avaliadas em até R$ 7 mil)
- Solaia
- Guado al Tasso
A administração da vinícola informou que a apólice de seguro contratada cobrirá cerca de 10% do valor total das perdas.
Investigação policial na Itália
A polícia da cidade de Cortona assumiu as investigações para identificar os integrantes do grupo e rastrear a localização do lote de vinhos furtado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e as garrafas não foram recuperadas.