Mulher com 73 diagnósticos de câncer de pele se casa

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A catarinense Hilária Mireski, moradora de Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina, se casou neste sábado, 10, com Adão Pereira, de 49 anos, durante um casamento comunitário na Igreja Matriz do município. Essa poderia ser apenas mais uma história de casamento.

Mas o que torna esse momento especial é a trajetória de vida de Hilária, isso porque ela enfrenta uma batalha contra o câncer de pele há décadas e já recebeu 73 diagnósticos da doença. Ao longo de 28 anos, Hilária passou por 93 biópsias.

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O casal se conheceu há cerca de sete anos no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, unidade de saúde onde Hilária e o pai de Adão faziam tratamento. Ela convive com a síndrome de Gorlin-Goltz, uma condição genética rara que aumenta a predisposição a tumores.

O surgimento da doença

Os primeiros tumores apareceram em 1998, quando ela trabalhava como gari e ficava exposta ao sol diariamente. Em 2019, perdeu um dos olhos e parte do nariz em decorrência da doença.

A história de Hilária ganhou repercussão nacional em julho, após um vídeo sobre sua rotina viralizar nas redes sociais.

A mobilização resultou em uma campanha de arrecadação que ultrapassou R$ 570 mil para ajudar no tratamento. O cirurgião bucomaxilofacial Raulino Brasil, um dos criadores do Projeto Leozinho, iniciativa ligada à reconstrução facial, anunciou que acompanhará Hilária.

A expectativa é que ela passe por novos procedimentos para reconstruir parte do rosto e dar continuidade ao tratamento.