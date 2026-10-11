BRASIL
Passarela das Cataratas do Iguaçu é interditada após aumento da vazão
Volume de água chegou a aproximadamente 8,8 milhões de litros por segundo
A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi fechada temporariamente na manhã deste domingo, 11, devido à alta vazão do Rio Iguaçu. O volume de água chegou a aproximadamente 8,8 milhões de litros por segundo, quase seis vezes acima da média histórica.
A interdição da passarela começou às 8h e foi adotada preventivamente para garantir a segurança dos visitantes, devido ao aumento do volume de água nas quedas.
A vazão corresponde à quantidade de água que escoa por um canal em determinado intervalo de tempo. O aumento ocorre devido às chuvas registradas na bacia do Rio Iguaçu, que atravessa o Paraná.
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Trilhas e mirantes permanecem abertos ao público
Embora a passarela esteja interditada, o Parque Nacional do Iguaçu permanece aberto para visitação. A Trilha das Cataratas e os mirantes também estão abertos ao público, sendo permitido observar as quedas d 'água.
Já os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto também foram interditados temporariamente. De acordo com o parque, os locais podem apresentar alagamentos devido a elevação do nível do rio.
A passarela segue interditada, sem previsão de reabertura. De acordo com a concessionária Urbia+Cataratas, o acesso será retomado quando o volume de água estiver em níveis seguros e não houver risco de nova elevação da vazão.
As condições do rio estão sendo monitoradas por equipes da concessionária, responsável pela visitação turística, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor do parque.