Oi é condenada a pagar R$ 98,5 milhões a trabalhador após falência

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Após a decretação da falência da Oi, a Justiça do Rio de Janeiro fixou em R$ 98,5 milhões a remuneração de Bruno Rezende, administrador judicial da empresa. O advogado atuou apenas nove meses na empresa.

A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo ele, a decisão ocorre após uma série de controvérsias e conflitos em torno dos honorários.

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Para a juíza Simone Chevrand, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o valor estabelecido está abaixo do praticado pelo mercado. Ela também destacou, na decisão, o trabalho desenvolvido pelo advogado. “Reputo de máxima grandeza o trabalho desempenhado e o resultado obtido”, afirmou.

A Oi faliu ou está em recuperação judicial?

A decisão ocorre em meio ao processo de falência da operadora, decretada em agosto deste ano.

Anteriormente, a remuneração já havia sido discutida judicialmente. Em janeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu uma decisão que poderia elevar os honorários a R$ 750 milhões. O valor seria calculado com base em um percentual dos recursos destinados aos credores.