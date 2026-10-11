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ATO POLÍTICO

Sargento da PM é afastado após disparos em ato pró-Lula

Arma do militar foi recolhida após tiros durante manifestação na Universidade Federal de Sergipe

Andrêzza Moura
Por
PM atirou para cima durante ato de estudantes
PM atirou para cima durante ato de estudantes - Foto: Reprodução

O sargento da Polícia Militar de Sergipe Manoel Messias dos Santos foi afastado das atividades nas ruas após ser apontado como sendo o homem que disparou tiros durante uma manifestação em apoio ao presidente Lula (PT), na noite da quinta-feira, 8.

O ato acontecia em frente à Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, na Grande Aracaju.

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Testemunhas relataram que o policial chegou ao local em um carro e disparado para o alto, provocando correria entre os participantes.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas após o barulho de um tiro. Não houve registro de feridos.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/ SE), a arma do militar foi recolhida. A Corregedoria da PM deverá avaliar as medidas administrativas. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar a esclarecer o ocorrido. Peritos também farão perícia no local para verificar marcas de tiros.

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O ato foi organizado pelo Diretório Central dos Estudantes da UFS para debater políticas estudantis e questões relacionadas ao cenário político brasileiro.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que não compactua com condutas contrárias à lei e destacou que o caso será apurado pelas autoridades competentes.

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Tags

Lula presidente Polícia Civil polícia militar sergipe

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