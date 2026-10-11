Sargento da PM é afastado após disparos em ato pró-Lula

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O sargento da Polícia Militar de Sergipe Manoel Messias dos Santos foi afastado das atividades nas ruas após ser apontado como sendo o homem que disparou tiros durante uma manifestação em apoio ao presidente Lula (PT), na noite da quinta-feira, 8.

O ato acontecia em frente à Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, na Grande Aracaju.

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Testemunhas relataram que o policial chegou ao local em um carro e disparado para o alto, provocando correria entre os participantes.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas após o barulho de um tiro. Não houve registro de feridos.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/ SE), a arma do militar foi recolhida. A Corregedoria da PM deverá avaliar as medidas administrativas. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar a esclarecer o ocorrido. Peritos também farão perícia no local para verificar marcas de tiros.

O ato foi organizado pelo Diretório Central dos Estudantes da UFS para debater políticas estudantis e questões relacionadas ao cenário político brasileiro.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que não compactua com condutas contrárias à lei e destacou que o caso será apurado pelas autoridades competentes.