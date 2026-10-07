Incêndio atinge prédio da UFPE e é o terceiro em uma semana

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Neste momento, agentes do Corpo de Bombeiros tentam controlar um incêndio que atinge um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife. As chamas tiveram início, por volta das 20h, desta quarta-feira, 7. Cinco viaturas estão no local.

O prédio atingido é onde funciona a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), que integra o Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade, que fica dentro da Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

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Ainda não há informações do que pode ter motivado o incêndio. O incidente acontece um dia após estudantes da UFPE realizarem uma ação pró Lula.

Segundo informações, este é o terceiro incêndio registrado na universidade em uma semana. Na última quarta-feira, 30 de setembro, o laboratório do Departamento de Física também foi atingido pelas chamas. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

De acordo com a própria instituição, a suspeita de que o incêndio começou na câmara de alta temperatura usada para aquecimento de substâncias.

Já no domingo, 4, o laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências, também pegou fogo. Também não teve registro de vítimas.