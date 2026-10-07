Flávio Bolsonaro terá Bahia como primeiro destino no Nordeste no 2º turno

O apoio de ACM Neto (União-BA) à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República deve ser seguido por uma nova passagem do candidato pela Bahia durante a campanha do segundo turno. O estado é apontado como o primeiro destino de Flávio no Nordeste.

A informação foi confirmada pelo vice na chapa, Alfredo Gaspar, que afirmou que o candidato também deverá cumprir agendas em outros estados da região.

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“Eu acho muito importante esse apoio do ACM Neto e do seu grupo político na Bahia, porque nós vamos ter a oportunidade de levar uma mensagem de prosperidade ao maior número de pessoas possível. Em breve, o presidente Flávio Bolsonaro fará algumas agendas na Bahia. Nordeste votou menos no Lula e aumentou a votação do presidente Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Além da Bahia, a campanha prevê compromissos de Flávio em Pernambuco e no Ceará. Segundo aliados responsáveis pela articulação no Nordeste, os três estados estão no roteiro do candidato para o segundo turno.

O retorno à Bahia ocorre depois de ACM Neto anunciar apoio a Flávio. O movimento passa a integrar a estratégia da campanha para ampliar a presença do candidato na região.

Nesta quarta-feira, Flávio participou de uma reunião com senadores e deputados eleitos pelo PL, além de governadores. Durante o encontro, os aliados declararam apoio à candidatura e discutiram as estratégias que serão adotadas na segunda etapa da disputa presidencial.