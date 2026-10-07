Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro terá Bahia como primeiro destino no Nordeste no 2º turno

Vice na chapa, Alfredo Gaspar confirmou que o candidato terá agendas no estado em breve

Luan Julião
Por
Presidenciável prometeu alterar a atual Carta Magna
Presidenciável prometeu alterar a atual Carta Magna - Foto: AFP
Eleições 2026

O apoio de ACM Neto (União-BA) à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República deve ser seguido por uma nova passagem do candidato pela Bahia durante a campanha do segundo turno. O estado é apontado como o primeiro destino de Flávio no Nordeste.

A informação foi confirmada pelo vice na chapa, Alfredo Gaspar, que afirmou que o candidato também deverá cumprir agendas em outros estados da região.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Eu acho muito importante esse apoio do ACM Neto e do seu grupo político na Bahia, porque nós vamos ter a oportunidade de levar uma mensagem de prosperidade ao maior número de pessoas possível. Em breve, o presidente Flávio Bolsonaro fará algumas agendas na Bahia. Nordeste votou menos no Lula e aumentou a votação do presidente Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Leia Também:

POLÍTICA

Relembre a acusação de estupro que envolveu o vice de Flávio Bolsonaro
Relembre a acusação de estupro que envolveu o vice de Flávio Bolsonaro imagem

AO VIVO

Jaques Wagner fala sobre reeleição e cenário nacional no Grupo A TARDE
Jaques Wagner fala sobre reeleição e cenário nacional no Grupo A TARDE imagem

REUNIÃO COM SEMOB

Rodoviários cobram garantia de empregos após fim do dinheiro nos ônibus em Salvador
Rodoviários cobram garantia de empregos após fim do dinheiro nos ônibus em Salvador imagem

Além da Bahia, a campanha prevê compromissos de Flávio em Pernambuco e no Ceará. Segundo aliados responsáveis pela articulação no Nordeste, os três estados estão no roteiro do candidato para o segundo turno.

O retorno à Bahia ocorre depois de ACM Neto anunciar apoio a Flávio. O movimento passa a integrar a estratégia da campanha para ampliar a presença do candidato na região.

Nesta quarta-feira, Flávio participou de uma reunião com senadores e deputados eleitos pelo PL, além de governadores. Durante o encontro, os aliados declararam apoio à candidatura e discutiram as estratégias que serão adotadas na segunda etapa da disputa presidencial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto Bahia Flávio Bolsonaro Nordeste do Brasil

Relacionadas

Mais lidas