Aliados de Flávio Bolsonaro tentam enterrar fim da escala 6x1

Aliados de Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno da eleição presidencial, tentam adiar a votação sobre o fim da escala 6x1 no Senado. O movimento acontece às vésperas da decisão sobre o próximo presidente do país.

O líder da oposição no Senado e coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho (PL-RN), afirmou, nesta quarta-feira, 7, que votar o texto nos próximos dias, como tem tentado fazer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), “não faz bem ao país”.

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"Não faz bem ao país votar um assunto dessa gravidade, dessa importância e com essa repercussão da maneira que está sendo votado”, disparou Marinho, após se reunir com outros senadores.

Flávio Bolsonaro chama fim da escala 6x1 de oportunista

Flávio Bolsonaro chamou, na terça-feira, 6, o projeto que versa sobre o fim da escala 6x1 de trabalho de “oportunista”. O candidato ao Planalto ainda fez duros ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário no segundo turno.

"Lula, em quatro anos de governo, não faz. Agora, no meio do segundo turno, ele vem de uma forma oportunista querer fazer um movimento, achando que isso vai dar voto para ele. Eu tenho certeza de que o trabalhador brasileiro quer muito mais do que isso", afirmou o senador e candidato a presidente.

Flávio ainda propôs um modelo ‘flexível’ para os trabalhadores, defendendo que os trabalhadores negociem com seus patrões.

"Vamos também dar mais liberdade a quem trabalha, com jornada flexível que caiba na vida de mães, jovens e de quem tem mais dificuldade de entrar no mercado. Por isso defendemos o negociado sobre o legislado, ou seja, permitir que trabalhador e empresa combinem diretamente as condições de trabalho que funcionam para os dois, dentro da lei, em vez de seguir uma regra única imposta a todos", disparou Flávio Bolsonaro.