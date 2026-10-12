Após decisão de Moraes, Flávio Bolsonaro visitará o pai na terça-feira (13/10)

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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã de terça-feira, 13, após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a retomada dos encontros regulares entre os dois.

A declaração foi dada nesta segunda-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, após Flávio participar de uma missa na Catedral Metropolitana de Brasília, a convite do arcebispo da capital federal, cardeal Dom Paulo Cezar Costa.

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O senador chegou ao local pouco antes das 11h, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e de Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e responsável pelo núcleo econômico de sua campanha. O candidato a vice-presidente em sua chapa, Alfredo Gaspar (PL), também esteve presente, assim como outros aliados políticos.

Flávio Bolsonaro fala sobre fé e futuro do Brasil

A celebração religiosa, dedicada à padroeira do país, durou pouco mais de uma hora. Ao deixar a catedral, Flávio conversou com jornalistas e afirmou que aproveitou a ocasião para agradecer pelas orações e renovar sua fé.

"Aqui hoje é só para agradecer a Deus, agradecer a todo mundo que está orando, que está rezando pelo nosso Brasil", declarou.

O candidato também afirmou acreditar que o futuro do país está nas mãos de Deus e destacou a recepção que recebeu durante a cerimônia.

Visitas a Jair Bolsonaro serão retomadas

Durante a conversa com a imprensa, Flávio comentou a autorização concedida por Alexandre de Moraes para voltar a visitar o pai regularmente.

A restrição aos encontros havia sido determinada em julho, com duração prevista de 90 dias. A liberação ocorreu após solicitação apresentada pela defesa do ex-presidente, que, segundo as informações divulgadas, cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

"Como hoje é feriado, não é possível fazer a visita. Por decisão dele, as visitas regulares voltam, não apenas como advogado, mas também como filho. Então, amanhã, terça-feira, na parte da manhã, eu vou visitá-lo", afirmou.

Após o compromisso religioso, Flávio Bolsonaro dedicou a tarde à gravação de conteúdos para a propaganda eleitoral.