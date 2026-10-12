Morre pai do ministro do STF Cristiano Zanin, aos 90 anos

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O advogado Nelson Martins, pai do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, morreu neste domingo, 11, aos 90 anos, em Piracicaba, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota de pesar, a Suprema Corte manifestou solidariedade ao magistrado e a seus familiares. "Em nome da Corte, o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, expressa solidariedade ao ministro Cristiano Zanin e a seus familiares neste momento de luto", afirmou.

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"O Tribunal se une à família e aos amigos em homenagem à memória de Nelson Martins, com votos de conforto e serenidade diante da perda", prosseguiu a nota.

Familiares

O advogado deixa a esposa, Maria Roseli Zanin Martins, e, além do ministro do Supremo, os filhos Caroline Zanin Martins e Nelson Martins Junior. Também deixa netos e demais familiares.

Nelson Martins era advogado e atuava em Piracicaba, cidade onde a família Zanin tem raízes. A trajetória profissional do pai influenciou a carreira do filho, que se tornou um dos advogados mais conhecidos do país antes de ser nomeado para o STF em 2023.

O velório e o sepultamento devem ocorrer em Piracicaba. Até a publicação desta reportagem, a família não havia divulgado detalhes sobre as cerimônias.

Repercussão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) também lamentaram o falecimento. "O pesar de todas e todos neste momento de luto, com a certeza de que o legado — sempre presente nos filhos e netos — será eterno", afirmaram os órgãos em nota conjunta.