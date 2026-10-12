Site da Ancine é invadido com ataques a nordestinos e apoio a Flávio

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O site da Agência Nacional do Cinema (Ancine) foi invadido por hackers que deixaram mensagens de ódio aos nordestinos e às universidades nesta segunda-feira, 12. Na página do órgão vinculado ao governo federal, os autores da invasão deixaram também uma montagem de apoio ao candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

Quem tentou acessar a página encontrou a frase “nordestinos burros” e textos com ataques a universidades públicas e a “comunistas”, além de alegações de fraude nas eleições. Ao fundo, a página exibia uma montagem com Flávio Bolsonaro e a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC).

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O senador aparecia de camisa do Brasil e fazendo o gesto de "arminha". A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) aparecia segurando um chicote. Uma mensagem declarava apoio à "direita conservadora, Deus, pátria e família". Em outro trecho, estava escrito "Glória ao Sul, aos EUA e a Israel".

Acusação de fraude antecipada

Invasores também sugeriram fraude eleitoral em caso de uma derrota de Flávio. "Abra os olhos, direita!!! Se o Flávio não ganhar, eles manipularam as eleições com a China."

Fora do ar

A Associação das Servidoras e dos Servidores da Ancine (Aspac) informou que acionou o departamento responsável: “Avisamos imediatamente a TI. Já tiraram do ar. Muito gratos!”.

Até o momento da publicação desta reportagem, o site da Ancine ainda estava fora do ar.