Com mais força no Congresso, PL mira R$ 2 bilhões em fundos públicos

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O crescimento da bancada do PL na Câmara dos Deputados e no Senado nas eleições de 2026 deve ampliar os recursos públicos destinados ao partido do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, nos próximos anos eleitorais.

Segundo informações da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, aliados do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, estimam que a legenda poderá receber cerca de R$ 2 bilhões em anos eleitorais, somados o Fundo Partidário Fundo Eleitoral.

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O valor exato ainda depende dos cálculos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da definição do orçamento federal.

Neste ano, o PL recebeu R$ 881,6 milhões do fundo eleitoral e tem previsão de receber R$ 192,2 milhões do Fundo Partidário até dezembro. Juntos, os valores chegam a R$ 1,07 bilhão.

Crescimento da bancada do PL na Câmara e no Senado

Em 2022, o PL elegeu 97 deputados federais e oito senadores. Em 2026, a bancada cresceu para 121 deputados e 19 senadores.

O aumento do número de parlamentares eleitos tende a ampliar a participação da legenda nos recursos públicos, já que o tamanho das bancadas é critério para distribuição dos fundos.

Como fica o PT de Lula?

O PT, partido do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, também ampliou a bancada na Câmara, mas em proporção menor.

A sigla passou de 68 deputados federais eleitos em 2022 para 70 em 2026. No Senado, elegeu seis parlamentares.

O partido integra a Federação Brasil da Esperança, ao lado de PCdoB e PV.

Juntas, as três legendas elegeram 88 deputados em 2026, ante 82 na eleição anterior.

O desempenho da federação também influencia o cálculo dos recursos, conforme os critérios previstos na legislação eleitoral.

Para que servem os fundos públicos dos partidos

O Fundo Partidário financia despesas de funcionamento das legendas, como aluguel, contas de água e luz, atividades de formação política e manutenção de fundações partidárias.

Já o Fundo Eleitoral é destinado ao custeio das campanhas eleitorais.

Distribuído nos anos de eleição, o dinheiro pode pagar despesas como produção de material de campanha, contratação de serviços e outras atividades permitidas pela legislação.