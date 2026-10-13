Conheça o linfoma não Hodgkin, doença que levou Netinho à morte

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Travando uma batalha contra o câncer desde 2025, Netinho faleceu nesta terça-feira, 13, após enfrentar complicações causadas por um linfoma não Hodgkin. O cantor estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, após o reaparecimento da doença.

Apesar de parecer uma doença única, o linfoma não Hodgkin (LNH) conta com 40 tipos diferentes. De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), todos eles têm origem nas células do sistema linfático, se espalhando para outras áreas do corpo.

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O linfoma não Hodgkin conta ainda com uma característica específica, devido a multiplicação das células do sistema linfático, que se espalham de maneira desordenada. Em alguns casos, a doença pode evoluir de maneira mais agressiva, enquanto outros apresentam progressão mais lenta.

O câncer também pode atingir órgãos fora do sistema linfático, de acordo com o subtipo identificado. Ele é mais comum em pessoas mais velhas, mas também acomete crianças, adolescentes e adultos.

Quais os sintomas e tratamento?

Dentre os sintomas mais comuns da doença estão o aumento dos gânglios linfáticos (com caroços no pescoço, axilas e virilha), febre, suor noturno, tosse, coceira na pele, perda de peso, fraqueza, cansaço e indisposição.

O tratamento varia de acordo com o tipo identificado, já que a doença possui mais de 40 diferentes. As opções mais comuns são quimioterapia, imunoterapia, radioterapia e transplante de medula óssea.

No entanto, existem terapias alternativas como a terapias-alvo e CAR T-cell, que utilizam células tronco do próprio paciente para combater as células cancerígenas. As chances de cura podem chegar a 60% e 70% em média, variando de acordo com o subtipo.