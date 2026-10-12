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Timbalada divulga datas dos ensaios de verão em Salvador; confira
Temporada começa em novembro e terá seis apresentações até fevereiro de 2027
O tão esperado ensaio de verão da banda Timbalada já tem data definida. A temporada será aberta no dia 15 de novembro, conforme a divulgação do calendário nesta segunda-feira, 12, por meio das redes sociais.
Ao todo, serão realizadas seis apresentações até fevereiro de 2027, no Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, em Salvador.
Confira as datas:
- 15 de novembro de 2026
- 6 de dezembro de 2026
- 20 de dezembro de 2026
- 3 de janeiro de 2027
- 17 de janeiro de 2027
- 14 de fevereiro de 2027
“O calendário está lançado, e o caminho para esse reencontro já começou”, anunciou a banda nas redes sociais.
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Ainda não há informações sobre o valor do ingresso, nem das datas de inicio das vendas.
Fundada por Carlinhos Brown na década de 1990, a banda acumula mais de 30 anos de história e se tornou um dos principais nomes da música afro-baiana.
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A banda, comandada por Denny Denan e Buja Ferreira, apresenta-se na sexta-feira de folia (5 de fevereiro), marcando seu quinto ano consecutivo no espaço do circuito Barra-Ondina. A noite também será palco da estreia do grupo Menos é Mais, garantindo a mistura de ritmos na programação.
Para a organização do evento, a presença do grupo percussivo é um pilar da identidade da festa. Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, ressalta que a Timbalada representa a essência cultural da capital baiana.