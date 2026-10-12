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Timbalada divulga datas dos ensaios de verão em Salvador; confira

Temporada começa em novembro e terá seis apresentações até fevereiro de 2027

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Ensaio de verão da Timbalada entrou no calendário de festas de Salvador
Ensaio de verão da Timbalada entrou no calendário de festas de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O tão esperado ensaio de verão da banda Timbalada já tem data definida. A temporada será aberta no dia 15 de novembro, conforme a divulgação do calendário nesta segunda-feira, 12, por meio das redes sociais.

Ao todo, serão realizadas seis apresentações até fevereiro de 2027, no Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal, em Salvador.

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Confira as datas:

  • 15 de novembro de 2026
  • 6 de dezembro de 2026
  • 20 de dezembro de 2026
  • 3 de janeiro de 2027
  • 17 de janeiro de 2027
  • 14 de fevereiro de 2027

“O calendário está lançado, e o caminho para esse reencontro já começou”, anunciou a banda nas redes sociais.

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A banda, comandada por Denny Denan e Buja Ferreira, apresenta-se na sexta-feira de folia (5 de fevereiro), marcando seu quinto ano consecutivo no espaço do circuito Barra-Ondina. A noite também será palco da estreia do grupo Menos é Mais, garantindo a mistura de ritmos na programação.

Para a organização do evento, a presença do grupo percussivo é um pilar da identidade da festa. Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, ressalta que a Timbalada representa a essência cultural da capital baiana.

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ensaios Salvador timbalada

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