Bruno Reis freia nome apontado para sucedê-lo em 2028: "Ano de política estadual"

Siga o A TARDE no Google

As eleições deste ano ainda nem terminaram, e os bastidores da política soteropolitana já se movimentam para lançar o próximo nome para a prefeitura de Salvador.

Trata-se da vice-prefeita Ana Paula Matos (União Brasil) que teve o nome endossado pelo ex-secretário de governo (Segov), Cacá Leão (PP), para assumir o posto que será deixado pelo prefeito Bruno Reis.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu quero lhe ver prefeita da cidade de Salvador. Sou o presidente do fã-clube dela e serei, podem anotar, o seu principal cabo eleitoral”, declarou o progressista.

"Preferência por A ou preferência por B": Bruno Reis minimiza disputa pelo Palácio Thomé de Souza

Na contramão, Bruno (União Brasil) minimizou o caso e optou por manter a cautela em relação ao próximo pleito municipal.

Vamos tratar de 2028, em 2028. Tem gente que tem preferência por A, preferência por B, mas, agora, vamos tratar das eleições de 2026 Bruno Reis - prefeito de Salvador

Segundo ele, os esforços no âmbito municipal estão todos concentrados na disputa para o governo estadual, encabeçada pelo candidato ACM Neto (União).

“Estamos muito confiantes da vitória, vamos trabalhar, todos empenhados até o último minuto. [...]. Esse ano é o ano de política estadual e o ano que vem, ano de muito trabalho”, disse o prefeito nesta terça-feira, 22.

As declarações de Bruno Reis foram dadas durante coletiva de imprensa, após a entrega da nova sede do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) II Liberdade.

Bruno Reis (União Brasil) ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos (União) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Secretário da Semob reforça apoio a Ana Paula Matos para 2028

O titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, tornou público o apoio à eventual candidatura da vice-prefeita Ana Paula Matos à Prefeitura de Salvador nas eleições de 2028.

O movimento do gestor ocorre na esteira da sinalização feita por Cacá Leão, que também defendeu publicamente o nome da vice-prefeita para a sucessão municipal.

Souza indicou ainda disposição para atuar diretamente na consolidação da candidatura. O secretário reiterou que pretende seguir "gastando muita sola de sapato" ao lado da vice-prefeita no trabalho de campo pelas ruas do município.

​A antecipação das movimentações no tabuleiro político local ocorre em 2026, restando dois anos para o pleito municipal de 2028.

Veja:

Sucessão de Bruno Reis em 2028

A sucessão do prefeito, ao que parece, já vem sendo discutida nos bastidores. Além de Ana Paula Matos, um outro nome que pode despontar na disputa é a de Leo Prates (Republicanos), que concorre a um novo mandato à Câmara dos Deputados.

Léo Prates diz que é "sucessor natural" para ocupar prefeitura de Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O desejo de governar Salvador, inclusive, é um "sonho" antigo do republicano. Em maio de 2023, ainda no PDT, o político se colocou como "sucessor natural" para encabeçar a chapa majoritária ao Palácio Thomé de Souza.

“Meu projeto, há 20 anos, sempre foi ser prefeito de Salvador. Não quer dizer que eu vá ficar triste se eu não conseguir. Eu não tenho obsessão por cargo. Meus cargos sempre foram consequências do meu trabalho”, disse Prates, à época, em entrevista ao podcast MetroPod.