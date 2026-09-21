Secretário da Semob reforça apoio a Ana Paula Matos para 2028

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O titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, tornou público o apoio à eventual candidatura da vice-prefeita Ana Paula Matos à Prefeitura de Salvador nas eleições de 2028.

O movimento do gestor ocorre na esteira da sinalização feita por Cacá Leão, que também defendeu publicamente o nome da vice-prefeita para a sucessão municipal.

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Vínculo

​Em manifestação veiculada nas redes sociais, o secretário celebrou a indicação de Cacá Leão e destacou o vínculo institucional e pessoal construído com a gestora ao longo da administração pública.

De acordo com Souza, a aproximação com a vice-prefeita é pautada em "respeito, amizade e admiração" nutridos no cotidiano de trabalho na capital.

​Ao avaliar o perfil da aliada política, o gestor ressaltou predicados como empatia, sensibilidade humana, domínio das demandas sociais da capital baiana e capacidade técnica para articular projetos e consolidar entregas para a população.

Disposição

​Souza indicou ainda disposição para atuar diretamente na consolidação da candidatura. O secretário reiterou que pretende seguir "gastando muita sola de sapato" ao lado da vice-prefeita no trabalho de campo pelas ruas do município.

​A antecipação das movimentações no tabuleiro político local ocorre em 2026, restando dois anos para o pleito municipal de 2028.