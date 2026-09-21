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RESPALDO

Secretário da Semob reforça apoio a Ana Paula Matos para 2028

Pablo Souza indicou disposição para atuar diretamente na consolidação da candidatura

Rodrigo Tardio
Por
Secretário reiterou que pretende seguir "gastando muita sola de sapato" ao lado da vice-prefeita
Secretário reiterou que pretende seguir "gastando muita sola de sapato" ao lado da vice-prefeita - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, tornou público o apoio à eventual candidatura da vice-prefeita Ana Paula Matos à Prefeitura de Salvador nas eleições de 2028.

O movimento do gestor ocorre na esteira da sinalização feita por Cacá Leão, que também defendeu publicamente o nome da vice-prefeita para a sucessão municipal.

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Vínculo

​Em manifestação veiculada nas redes sociais, o secretário celebrou a indicação de Cacá Leão e destacou o vínculo institucional e pessoal construído com a gestora ao longo da administração pública.

De acordo com Souza, a aproximação com a vice-prefeita é pautada em "respeito, amizade e admiração" nutridos no cotidiano de trabalho na capital.

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​Ao avaliar o perfil da aliada política, o gestor ressaltou predicados como empatia, sensibilidade humana, domínio das demandas sociais da capital baiana e capacidade técnica para articular projetos e consolidar entregas para a população.

Disposição

​Souza indicou ainda disposição para atuar diretamente na consolidação da candidatura. O secretário reiterou que pretende seguir "gastando muita sola de sapato" ao lado da vice-prefeita no trabalho de campo pelas ruas do município.

​A antecipação das movimentações no tabuleiro político local ocorre em 2026, restando dois anos para o pleito municipal de 2028.

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