"MUITA TRISTEZA"
Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho: "Marcou gerações"
Cantor baiano era aliado e amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro
A morte do cantor baiano Netinho nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, provocou manifestações de pesar de integrantes da família Bolsonaro nas redes sociais.
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou ter recebido “com muita tristeza” a notícia e se solidarizou com familiares, amigos e fãs do artista.
“Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do cantor Netinho. Um dos grandes nomes do axé, Netinho levou a alegria e a música da Bahia para todo o Brasil e marcou gerações”, escreveu.
Veja:
Eduardo Bolsonaro também lamentou morte de Netinho
Já o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro desejou ao cantor um bom descanso.
“Que Deus o receba em sua eterna bondade. Descanse em paz, Netinho”, publicou o irmão de Flávio.
Eduardo é procurado pela Justiça para cumprir pena após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em um processo por coação.
"Coração apertado": Damares Alves se manifesta sobre morte de Netinho
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também usou as redes sociais para lamentar a morte do artista baiano. Na publicação, a congressista diz que a notícia deixou o seu "coração apertado e coberto de muita tristeza".
"O Brasil inteiro já cantou, pulou e se alegrou com a sua voz contagiante, mas, nos últimos anos, nós também nos emocionamos com a sua coragem. Netinho foi um patriota verdadeiro, um homem guerreiro que não teve medo de defender os valores da nossa família, a nossa nação e a nossa liberdade, mesmo quando muitos se calaram", diz um trecho da mensagem da parlamentar.
É com o coração apertado e coberto de muita tristeza que recebo a notícia da partida do nosso querido Netinho. 🖤😭 O Brasil inteiro já cantou, pulou e se alegrou com a sua voz contagiante, mas, nos últimos anos, nós também nos emocionamos com a sua coragem. Netinho foi um patriota verdadeiro, um homem guerreiro que não teve medo de defender os valores da nossa família, a nossa nação e a nossa liberdade, mesmo quando muitos se calaram. 🇧🇷 Que o Senhor nosso Deus, em Sua infinita misericórdia e amor, receba esse filho amado de braços abertos. Peço a todos vocês, meus irmãos, que coloquem a família, os amigos e os milhões de fãs em suas orações hoje. Que o Espírito Santo de Deus traga o consolo que só Ele pode dar neste momento de tanta dor e despedida. 🙏✝️ Descanse em paz, meu querido. Sua alegria e sua luta por um Brasil melhor jamais serão esquecidas por nós.— Damares Alves (@DamaresAlves) October 13, 2026
Relação com a família Bolsonaro
Nos últimos anos, Netinho tornou-se um apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro , pai de Flávio e Eduardo, e chegou a se definir como um “soldado” do político.
O cantor participou de atos ligados ao bolsonarismo e se filiou ao PL para disputar uma vaga de deputado federal pela Bahia nas eleições de 2022. Ele recebeu mais de 31 mil votos, mas não conseguiu se eleger.
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Causa da morte
Netinho morreu em Salvador, aos 60 anos, em decorrência de falência renal e disfunção múltipla de órgãos, complicações associadas a um linfoma não Hodgkin do tipo B.
O cantor enfrentava a doença e fazia tratamento contra o câncer no sistema linfático havia mais de um ano.