Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho: "Marcou gerações"

A morte do cantor baiano Netinho nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, provocou manifestações de pesar de integrantes da família Bolsonaro nas redes sociais.

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou ter recebido “com muita tristeza” a notícia e se solidarizou com familiares, amigos e fãs do artista.

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“Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do cantor Netinho. Um dos grandes nomes do axé, Netinho levou a alegria e a música da Bahia para todo o Brasil e marcou gerações”, escreveu.

Veja:

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Eduardo Bolsonaro também lamentou morte de Netinho

Já o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro desejou ao cantor um bom descanso.

“Que Deus o receba em sua eterna bondade. Descanse em paz, Netinho”, publicou o irmão de Flávio.

Eduardo é procurado pela Justiça para cumprir pena após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em um processo por coação.

Flávio e Eduardo Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Coração apertado": Damares Alves se manifesta sobre morte de Netinho

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também usou as redes sociais para lamentar a morte do artista baiano. Na publicação, a congressista diz que a notícia deixou o seu "coração apertado e coberto de muita tristeza".

"O Brasil inteiro já cantou, pulou e se alegrou com a sua voz contagiante, mas, nos últimos anos, nós também nos emocionamos com a sua coragem. Netinho foi um patriota verdadeiro, um homem guerreiro que não teve medo de defender os valores da nossa família, a nossa nação e a nossa liberdade, mesmo quando muitos se calaram", diz um trecho da mensagem da parlamentar.

É com o coração apertado e coberto de muita tristeza que recebo a notícia da partida do nosso querido Netinho. 🖤😭 O Brasil inteiro já cantou, pulou e se alegrou com a sua voz contagiante, mas, nos últimos anos, nós também nos emocionamos com a sua coragem. Netinho foi um patriota verdadeiro, um homem guerreiro que não teve medo de defender os valores da nossa família, a nossa nação e a nossa liberdade, mesmo quando muitos se calaram. 🇧🇷 Que o Senhor nosso Deus, em Sua infinita misericórdia e amor, receba esse filho amado de braços abertos. Peço a todos vocês, meus irmãos, que coloquem a família, os amigos e os milhões de fãs em suas orações hoje. Que o Espírito Santo de Deus traga o consolo que só Ele pode dar neste momento de tanta dor e despedida. 🙏✝️ Descanse em paz, meu querido. Sua alegria e sua luta por um Brasil melhor jamais serão esquecidas por nós. — Damares Alves (@DamaresAlves) October 13, 2026

Relação com a família Bolsonaro

Nos últimos anos, Netinho tornou-se um apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro , pai de Flávio e Eduardo, e chegou a se definir como um “soldado” do político.

O cantor participou de atos ligados ao bolsonarismo e se filiou ao PL para disputar uma vaga de deputado federal pela Bahia nas eleições de 2022. Ele recebeu mais de 31 mil votos, mas não conseguiu se eleger.

Causa da morte

Netinho morreu em Salvador, aos 60 anos, em decorrência de falência renal e disfunção múltipla de órgãos, complicações associadas a um linfoma não Hodgkin do tipo B.

O cantor enfrentava a doença e fazia tratamento contra o câncer no sistema linfático havia mais de um ano.