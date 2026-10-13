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"MUITA TRISTEZA"

Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho: "Marcou gerações"

Cantor baiano era aliado e amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Cantor Netinho morreu nesta terça-feira, 13
Cantor Netinho morreu nesta terça-feira, 13 - Foto: Carlos Casaes | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A morte do cantor baiano Netinho nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, provocou manifestações de pesar de integrantes da família Bolsonaro nas redes sociais.

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou ter recebido “com muita tristeza” a notícia e se solidarizou com familiares, amigos e fãs do artista.

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“Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do cantor Netinho. Um dos grandes nomes do axé, Netinho levou a alegria e a música da Bahia para todo o Brasil e marcou gerações”, escreveu.

Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho: "Marcou gerações"
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Eduardo Bolsonaro também lamentou morte de Netinho

Já o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro desejou ao cantor um bom descanso.

“Que Deus o receba em sua eterna bondade. Descanse em paz, Netinho”, publicou o irmão de Flávio.

Eduardo é procurado pela Justiça para cumprir pena após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em um processo por coação.

Flávio e Eduardo Bolsonaro
Flávio e Eduardo Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Coração apertado": Damares Alves se manifesta sobre morte de Netinho

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também usou as redes sociais para lamentar a morte do artista baiano. Na publicação, a congressista diz que a notícia deixou o seu "coração apertado e coberto de muita tristeza".

"O Brasil inteiro já cantou, pulou e se alegrou com a sua voz contagiante, mas, nos últimos anos, nós também nos emocionamos com a sua coragem. Netinho foi um patriota verdadeiro, um homem guerreiro que não teve medo de defender os valores da nossa família, a nossa nação e a nossa liberdade, mesmo quando muitos se calaram", diz um trecho da mensagem da parlamentar.

Relação com a família Bolsonaro

Nos últimos anos, Netinho tornou-se um apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro , pai de Flávio e Eduardo, e chegou a se definir como um “soldado” do político.

O cantor participou de atos ligados ao bolsonarismo e se filiou ao PL para disputar uma vaga de deputado federal pela Bahia nas eleições de 2022. Ele recebeu mais de 31 mil votos, mas não conseguiu se eleger.

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Causa da morte

Netinho morreu em Salvador, aos 60 anos, em decorrência de falência renal e disfunção múltipla de órgãos, complicações associadas a um linfoma não Hodgkin do tipo B.

O cantor enfrentava a doença e fazia tratamento contra o câncer no sistema linfático havia mais de um ano.

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Tags

eduardo bolsonaro Flávio Bolsonaro Netinho

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