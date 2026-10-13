Famosos lamentam morte do cantor Netinho

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Amigos e colegas de profissão prestaram uma última homenagem ao cantor Netinho, que faleceu nesta terça-feira, 13. O artista enfrentava uma batalha contra o linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático.

A cantora Claudia Leitte foi uma das primeiras a publicar um registro antigo ao lado do cantor de axé. “Descanse em paz, meu irmão!”, escreveu ela na legenda da publicação, com emoji de choro.

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Tuca Fernandes deu uma declaração sobre a relação do famoso com a música. “Netinho foi o primeiro a assistir um show nosso com essa visão empresarial e incentivar nossa carreira artística. Ele foi o responsável pelo começo e sucesso do “Jheremmias não Bate Corner” e sou eternamente grato a tudo o que esse encontro musical me proporcionou”, disse ele.

Confira as outras homenagens:

Sarajane

“Deus abençoe o seu regresso, você foi um grande guerreiro, a música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina. Meus pêsames à família biológica, a nós artistas”.

Fausto Franco

“Acabei de saber do passamento de @netinhooficialbrasileiro, que lutou tanto pela vida nos últimos anos. Guardarei na memória os bons momentos que tivemos juntos e sua enorme contribuição à música baiana. Descanse em paz”.

Luiz Caldas

“Vá com Deus, Netinho”

Carioca

“Meus sentimentos.. Grande artista! Que Deus o guarde em um ótimo lugar”.

Andrea Sorvetão

“Aaahhh! Grande guerreiro!!! Sua alegria e força ficaram”.

Keko Burak

“Obrigado por somar tanto na trajetória cultural da nossa Bahia e por tocar milhões de pessoas com sua voz única! Quem te conhecia de perto sabe o cara fantástico que é pessoalmente e profissionalmente, foi uma honra dividir os palcos com você”.