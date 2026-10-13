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E.C.VITÓRIA

Vitória lamenta morte de Netinho: "Grande nome da música baiana"

Leão prestou homenagem ao artista que morreu nesta terça-feira, 13

João Grassi
Por
Netinho
Netinho - Foto: Reprodução

A morte do cantor Netinho, nesta terça-feira, 13, comoveu diversos fãs e personalidades da música. O artista, que tinha 60 anos, foi homenageado pelo Esporte Clube Vitória.

Em postagem nas redes sociais, o Vitória lamentou a morte de Netinho e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

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“Um dos grandes nomes não somente do Axé Music, mas da música baiana, deixa um legado de sucesso que será eternizado em nossos carnavais”, publicou o Vitória.

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Trajetória musical

Voz de “Milla”, um dos sucessos mais marcantes da década de 1990, Netinho viveu o auge de sua carreira como um dos rostos mais populares da axé music e do carnaval da Bahia.

Natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Netinho começou a cantar ainda jovem, após ganhar o primeiro violão aos 14 anos. Sua carreira profissional começou nos bares de Salvador, enquanto cursava Engenharia Civil. Em 1986, aos 20 anos, estreou no Carnaval como vocalista da Banda Beijo, onde gravou álbuns de sucesso como Prove Beijo e Axé Music.

Em 1993, seguiu carreira solo e lançou o disco Um Beijo Pra Você, conquistando sucesso imediato. Três anos depois, seu álbum ao vivo trouxe o hit Milla, que se tornaria um fenômeno nacional e internacional, traduzido para mais de oito idiomas, incluindo o russo.

Ao longo da carreira solo, Netinho lançou mais de uma dezena de álbuns e foi indicado ao Grammy Latino com o DVD Netinho e a Caixa Mágica (2009), na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras.

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