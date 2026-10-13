Vitória faz pior Brasileirão como visitante na era dos pontos corridos

A força do Barradão é o décimo segundo jogador do Vitória em campo há muito tempo - mas nunca foi tão difícil jogar sem ele. O Leão da Barra voltou a tropeçar longe de Salvador e, com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado, pela 30ª rodada, o Rubro-Negro chegou a 15 partidas sem vencer como visitante nesta Série A.

O número representa o pior início do clube fora de casa na era dos pontos corridos. Até aqui, o time soma cinco empates e dez derrotas longe da capital baiana, desempenho que também coloca o Vitória como o pior visitante da competição.

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Antes de 2026, o recorde negativo havia sido registrado na temporada passada, quando o Rubro-Negro precisou de 14 jogos fora para conquistar o primeiro triunfo.

Jair admite incômodo com jejum

Depois da derrota para o São Paulo, o técnico Jair Ventura reconheceu que a sequência sem vitórias fora de casa incomoda o elenco e a comissão técnica. O treinador, porém, afirmou que o clube segue tentando encontrar caminhos para mudar o cenário.

"Estamos tentando. Vamos tentar mudar isso. É algo que nos incomoda, mas não tenho as respostas. Se tivesse, já teria feito. Vamos tentar fazer mais jogos como foi hoje", disse o treinador.

O Vitória até competiu no Morumbis, mas saiu novamente sem pontuar o suficiente para encerrar o incômodo jejum como visitante.

Em 2025, primeira vitória veio no 15º jogo

Na temporada passada, o Vitória também demorou para vencer fora de casa, mas conseguiu encerrar a sequência negativa justamente na 15ª tentativa. Na ocasião, o time venceu o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Matheuzinho, em jogo decisivo para a permanência na Série A.

Depois daquele triunfo, o Rubro-Negro ainda voltou a vencer como visitante no Brasileirão de 2025, ao bater o Sport por 3 a 1, pela 35ª rodada.

Em 2026, no entanto, a equipe já ultrapassou a marca anterior e segue sem saber o que é ganhar fora de Salvador.

Quando veio a primeira vitória fora em cada Série A

2026: 15 jogos e contando

2025: 15º jogo

2024: sexto jogo

2018: terceiro jogo

2017: quarto jogo

2016: sexto jogo

2014: segundo jogo

2013: primeiro jogo

2010: oitavo jogo

2009: primeiro jogo

2008: quarto jogo

2004: quinto jogo

2003: primeiro jogo

Vitória contra o São Paulo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Campanha fora de casa em 2026

Palmeiras 5 x 1 Vitória - 2ª rodada

Botafogo 0 x 0 Vitória - 4ª rodada

Grêmio 2 x 0 Vitória - 7ª rodada

Cruzeiro 3 x 0 Vitória - 9ª rodada

Chapecoense 1 x 1 Vitória - 10ª rodada

Athletico 3 x 1 Vitória - 13ª rodada

Fluminense 2 x 2 Vitória - 15ª rodada

Bragantino 2 x 0 Vitória - 16ª rodada

Internacional 0 x 2 Vitória - 17ª rodada

Santos 3 x 1 Vitória - 18ª rodada

Remo 2 x 0 Vitória - 20ª rodada

Flamengo 2 x 0 Vitória - 22ª rodada

Atlético-MG 2 x 1 Vitória - 25ª rodada

Mirassol 2 x 2 Vitória - 27ª rodada

São Paulo 2 x 1 Vitória - 30ª rodada

Quatro chances para encerrar o jejum

O Vitória ainda terá quatro partidas fora de casa até o fim do Brasileirão para tentar evitar encerrar a competição sem vencer como visitante.

A próxima oportunidade será contra o Corinthians, no dia 19 de outubro, uma segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada.

Vitória contra o São Paulo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Próximos jogos fora de casa

Corinthians x Vitória - 19 de outubro, na Neo Química Arena, 31ª rodada

Coritiba x Vitória - 29 de outubro, no Couto Pereira, 33ª rodada

Internacional x Vitória - 22 de novembro, 36ª rodada

Vasco x Vitória - 2 de dezembro, 38ª rodada

Com a sequência negativa ampliada, o Vitória volta a campo pressionado para transformar boas atuações pontuais em resultado e, enfim, encerrar o pior jejum como visitante da sua história nos pontos corridos.