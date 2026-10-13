DEPENDENTE DO BARRADÃO
Vitória faz pior Brasileirão como visitante na era dos pontos corridos
Desde 2003, o Leão da Barra nunca demorou tanto de vencer fora de casa pela Série A
A força do Barradão é o décimo segundo jogador do Vitória em campo há muito tempo - mas nunca foi tão difícil jogar sem ele. O Leão da Barra voltou a tropeçar longe de Salvador e, com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado, pela 30ª rodada, o Rubro-Negro chegou a 15 partidas sem vencer como visitante nesta Série A.
O número representa o pior início do clube fora de casa na era dos pontos corridos. Até aqui, o time soma cinco empates e dez derrotas longe da capital baiana, desempenho que também coloca o Vitória como o pior visitante da competição.
Antes de 2026, o recorde negativo havia sido registrado na temporada passada, quando o Rubro-Negro precisou de 14 jogos fora para conquistar o primeiro triunfo.
Jair admite incômodo com jejum
Depois da derrota para o São Paulo, o técnico Jair Ventura reconheceu que a sequência sem vitórias fora de casa incomoda o elenco e a comissão técnica. O treinador, porém, afirmou que o clube segue tentando encontrar caminhos para mudar o cenário.
"Estamos tentando. Vamos tentar mudar isso. É algo que nos incomoda, mas não tenho as respostas. Se tivesse, já teria feito. Vamos tentar fazer mais jogos como foi hoje", disse o treinador.
O Vitória até competiu no Morumbis, mas saiu novamente sem pontuar o suficiente para encerrar o incômodo jejum como visitante.
Leia Também:
Em 2025, primeira vitória veio no 15º jogo
Na temporada passada, o Vitória também demorou para vencer fora de casa, mas conseguiu encerrar a sequência negativa justamente na 15ª tentativa. Na ocasião, o time venceu o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Matheuzinho, em jogo decisivo para a permanência na Série A.
Depois daquele triunfo, o Rubro-Negro ainda voltou a vencer como visitante no Brasileirão de 2025, ao bater o Sport por 3 a 1, pela 35ª rodada.
Em 2026, no entanto, a equipe já ultrapassou a marca anterior e segue sem saber o que é ganhar fora de Salvador.
Quando veio a primeira vitória fora em cada Série A
- 2026: 15 jogos e contando
- 2025: 15º jogo
- 2024: sexto jogo
- 2018: terceiro jogo
- 2017: quarto jogo
- 2016: sexto jogo
- 2014: segundo jogo
- 2013: primeiro jogo
- 2010: oitavo jogo
- 2009: primeiro jogo
- 2008: quarto jogo
- 2004: quinto jogo
- 2003: primeiro jogo
Campanha fora de casa em 2026
- Palmeiras 5 x 1 Vitória - 2ª rodada
- Botafogo 0 x 0 Vitória - 4ª rodada
- Grêmio 2 x 0 Vitória - 7ª rodada
- Cruzeiro 3 x 0 Vitória - 9ª rodada
- Chapecoense 1 x 1 Vitória - 10ª rodada
- Athletico 3 x 1 Vitória - 13ª rodada
- Fluminense 2 x 2 Vitória - 15ª rodada
- Bragantino 2 x 0 Vitória - 16ª rodada
- Internacional 0 x 2 Vitória - 17ª rodada
- Santos 3 x 1 Vitória - 18ª rodada
- Remo 2 x 0 Vitória - 20ª rodada
- Flamengo 2 x 0 Vitória - 22ª rodada
- Atlético-MG 2 x 1 Vitória - 25ª rodada
- Mirassol 2 x 2 Vitória - 27ª rodada
- São Paulo 2 x 1 Vitória - 30ª rodada
Quatro chances para encerrar o jejum
O Vitória ainda terá quatro partidas fora de casa até o fim do Brasileirão para tentar evitar encerrar a competição sem vencer como visitante.
A próxima oportunidade será contra o Corinthians, no dia 19 de outubro, uma segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada.
Próximos jogos fora de casa
- Corinthians x Vitória - 19 de outubro, na Neo Química Arena, 31ª rodada
- Coritiba x Vitória - 29 de outubro, no Couto Pereira, 33ª rodada
- Internacional x Vitória - 22 de novembro, 36ª rodada
- Vasco x Vitória - 2 de dezembro, 38ª rodada
Com a sequência negativa ampliada, o Vitória volta a campo pressionado para transformar boas atuações pontuais em resultado e, enfim, encerrar o pior jejum como visitante da sua história nos pontos corridos.