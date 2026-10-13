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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DEPENDENTE DO BARRADÃO

Vitória faz pior Brasileirão como visitante na era dos pontos corridos

Desde 2003, o Leão da Barra nunca demorou tanto de vencer fora de casa pela Série A

Marina Branco
Por
Vitória contra o São Paulo
Vitória contra o São Paulo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A força do Barradão é o décimo segundo jogador do Vitória em campo há muito tempo - mas nunca foi tão difícil jogar sem ele. O Leão da Barra voltou a tropeçar longe de Salvador e, com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado, pela 30ª rodada, o Rubro-Negro chegou a 15 partidas sem vencer como visitante nesta Série A.

O número representa o pior início do clube fora de casa na era dos pontos corridos. Até aqui, o time soma cinco empates e dez derrotas longe da capital baiana, desempenho que também coloca o Vitória como o pior visitante da competição.

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Antes de 2026, o recorde negativo havia sido registrado na temporada passada, quando o Rubro-Negro precisou de 14 jogos fora para conquistar o primeiro triunfo.

Jair admite incômodo com jejum

Depois da derrota para o São Paulo, o técnico Jair Ventura reconheceu que a sequência sem vitórias fora de casa incomoda o elenco e a comissão técnica. O treinador, porém, afirmou que o clube segue tentando encontrar caminhos para mudar o cenário.

"Estamos tentando. Vamos tentar mudar isso. É algo que nos incomoda, mas não tenho as respostas. Se tivesse, já teria feito. Vamos tentar fazer mais jogos como foi hoje", disse o treinador.

O Vitória até competiu no Morumbis, mas saiu novamente sem pontuar o suficiente para encerrar o incômodo jejum como visitante.

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Em 2025, primeira vitória veio no 15º jogo

Na temporada passada, o Vitória também demorou para vencer fora de casa, mas conseguiu encerrar a sequência negativa justamente na 15ª tentativa. Na ocasião, o time venceu o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Matheuzinho, em jogo decisivo para a permanência na Série A.

Depois daquele triunfo, o Rubro-Negro ainda voltou a vencer como visitante no Brasileirão de 2025, ao bater o Sport por 3 a 1, pela 35ª rodada.

Em 2026, no entanto, a equipe já ultrapassou a marca anterior e segue sem saber o que é ganhar fora de Salvador.

Quando veio a primeira vitória fora em cada Série A

  • 2026: 15 jogos e contando
  • 2025: 15º jogo
  • 2024: sexto jogo
  • 2018: terceiro jogo
  • 2017: quarto jogo
  • 2016: sexto jogo
  • 2014: segundo jogo
  • 2013: primeiro jogo
  • 2010: oitavo jogo
  • 2009: primeiro jogo
  • 2008: quarto jogo
  • 2004: quinto jogo
  • 2003: primeiro jogo
Vitória contra o São Paulo
Vitória contra o São Paulo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Campanha fora de casa em 2026

  • Palmeiras 5 x 1 Vitória - 2ª rodada
  • Botafogo 0 x 0 Vitória - 4ª rodada
  • Grêmio 2 x 0 Vitória - 7ª rodada
  • Cruzeiro 3 x 0 Vitória - 9ª rodada
  • Chapecoense 1 x 1 Vitória - 10ª rodada
  • Athletico 3 x 1 Vitória - 13ª rodada
  • Fluminense 2 x 2 Vitória - 15ª rodada
  • Bragantino 2 x 0 Vitória - 16ª rodada
  • Internacional 0 x 2 Vitória - 17ª rodada
  • Santos 3 x 1 Vitória - 18ª rodada
  • Remo 2 x 0 Vitória - 20ª rodada
  • Flamengo 2 x 0 Vitória - 22ª rodada
  • Atlético-MG 2 x 1 Vitória - 25ª rodada
  • Mirassol 2 x 2 Vitória - 27ª rodada
  • São Paulo 2 x 1 Vitória - 30ª rodada

Quatro chances para encerrar o jejum

O Vitória ainda terá quatro partidas fora de casa até o fim do Brasileirão para tentar evitar encerrar a competição sem vencer como visitante.

A próxima oportunidade será contra o Corinthians, no dia 19 de outubro, uma segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada.

Vitória contra o São Paulo
Vitória contra o São Paulo - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Próximos jogos fora de casa

  • Corinthians x Vitória - 19 de outubro, na Neo Química Arena, 31ª rodada
  • Coritiba x Vitória - 29 de outubro, no Couto Pereira, 33ª rodada
  • Internacional x Vitória - 22 de novembro, 36ª rodada
  • Vasco x Vitória - 2 de dezembro, 38ª rodada

Com a sequência negativa ampliada, o Vitória volta a campo pressionado para transformar boas atuações pontuais em resultado e, enfim, encerrar o pior jejum como visitante da sua história nos pontos corridos.

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Tags

barradão esporte clube vitória Jair Ventura visitante

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