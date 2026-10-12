Jogo de Cristiano Ronaldo sofre atraso devido a ataque terrorista

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A partida entre o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e o Neftchi Fergana, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia, sofreu um atraso de cerca de uma hora nesta segunda-feira, 12, após um alerta de segurança emitido pelas autoridades sauditas em meio a ataques de mísseis atribuídos aos houthis, grupo armado do Iêmen.

O confronto foi disputado em Riad, capital do Arábia Saudita, no estádio Al-Awwal Park.

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O alerta foi emitido pela Defesa Civil do país pouco antes do início da partida. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, mísseis balísticos lançados em direção a Riad foram interceptados e destruídos pela coalizão liderada pelos sauditas.

Com os jogadores já preparados para entrar em campo, o início do confronto foi adiado por questões de segurança. Os torcedores que estavam no estádio receberam orientações para permanecer em seus lugares enquanto a situação era monitorada.

O episódio ocorre em meio à escalada dos conflitos entre a Arábia Saudita e os houthis, grupo rebelde iemenita apoiado pelo Irã. Nos últimos dias, ataques atribuídos aos rebeldes atingiram instalações aeroportuárias sauditas, provocando mortes, feridos e interrupções nas operações aéreas do país.

Apesar do alerta, a partida foi realizada normalmente após o adiamento. Em campo, o Al-Nassr venceu o Neftchi Fergana por 3 a 1, com gols de Ângelo Gabriel, Cristiano Ronaldo e um gol contra de um jogador adversário. Alisher Odilov marcou para a equipe uzbeque.