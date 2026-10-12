Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Messi coloca joia brasileira entre as principais promessas do futebol

Craque argentino listou as 10 maiores promessas do futebol na atualidade

Gustavo Nascimento
Por
Giovanna Waksman na Seleção Brasileira
Giovanna Waksman na Seleção Brasileira - Foto: Fabio Souza | CBF

O craque argentino Lionel Messi incluiu a brasileira Giovanna Waksman, de 17 anos, entre os dez jovens apontados como as maiores promessas do futebol mundial na atualidade. A lista faz parte da campanha publicitária “Messi + 10”, desenvolvida em parceria com a Adidas, fornecedora de material esportivo do jogador.

Meia-atacante, Giovanna atua pelo OL Lyonnes, da França, e é considerada uma joia do futebol feminino brasileiro. A jogadora foi formada nas categorias de base do Botafogo e também acumula passagens pelas seleções brasileiras de base.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa reúne atletas do futebol masculino e feminino que, na avaliação de Messi, representam a próxima geração de destaques da modalidade. Os dez escolhidos receberam uma chuteira especial da linha assinada pelo craque argentino em parceria com a marca esportiva.

Conheça Giovanna Waksman

Nascida no Rio de Janeiro, Giovanna ganhou projeção durante sua passagem pelo Botafogo, antes de seguir para o FC Florida, dos Estados Unidos, em um movimento ligado ao projeto do empresário John Textor.

Em março de 2026, a brasileira foi anunciada pelo Lyon, maior clube da França no futebol feminino, e assinou contrato até junho de 2028.

Giovanna Waksman também se destacou com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17. No último Mundial da categoria, disputado em 2025, ela marcou três gols em quatro partidas. O Brasil, porém, foi eliminado nas semifinais, diante da Coreia do Norte.

Veja os dez jovens escolhidos por Messi

Além de Giovanna Waksman, a lista reúne outros nove jogadores que atuam em clubes europeus e americanos:

  • Can Uzun – Eintracht Frankfurt, da Alemanha;
  • Chloe Sarwie – Chelsea, da Inglaterra;
  • Gilberto Mora – Tijuana, do México;
  • Jesús Rodríguez – Como, da Itália;
  • Kees Smit – AZ Alkmaar, dos Países Baixos;
  • Lotta Wrede – Hamburgo, da Alemanha;
  • Max Dowman – Arsenal, da Inglaterra;
  • Tomás Aranda – Boca Juniors, da Argentina;
  • Zavier Gozo – Crystal Palace, da Inglaterra.

Leia Também:

ESPORTES

Vini Jr. é flagrado empurrando funcionário da La Liga após expulsão
Vini Jr. é flagrado empurrando funcionário da La Liga após expulsão imagem

E.C.VITÓRIA

Gabriel Paulista detona o Corinthians antes de encarar o Vitória
Gabriel Paulista detona o Corinthians antes de encarar o Vitória imagem

ESPORTES

Piloto da Fórmula 1 pedala distância entre Rio e SP para disputar prova
Piloto da Fórmula 1 pedala distância entre Rio e SP para disputar prova imagem

Brasileiros já apareceram em outras edições

Esta é a terceira edição da iniciativa “Messi + 10”. Em 2015, na primeira seleção, o atacante Kenedy, revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Chelsea, foi um dos brasileiros lembrados pelo argentino.

Dez anos depois, em 2025, foi a vez do volante Andrey Santos, que também passou pelo futebol inglês, aparecer entre os nomes selecionados. Agora, Giovanna representa o Brasil na campanha, reforçando a presença de jovens atletas do país em uma iniciativa voltada à nova geração do futebol.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

adidas futebol feminino Giovanna Waksman Lionel Messi messi

Relacionadas

Mais lidas