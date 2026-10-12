Messi coloca joia brasileira entre as principais promessas do futebol

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O craque argentino Lionel Messi incluiu a brasileira Giovanna Waksman, de 17 anos, entre os dez jovens apontados como as maiores promessas do futebol mundial na atualidade. A lista faz parte da campanha publicitária “Messi + 10”, desenvolvida em parceria com a Adidas, fornecedora de material esportivo do jogador.

Meia-atacante, Giovanna atua pelo OL Lyonnes, da França, e é considerada uma joia do futebol feminino brasileiro. A jogadora foi formada nas categorias de base do Botafogo e também acumula passagens pelas seleções brasileiras de base.

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A iniciativa reúne atletas do futebol masculino e feminino que, na avaliação de Messi, representam a próxima geração de destaques da modalidade. Os dez escolhidos receberam uma chuteira especial da linha assinada pelo craque argentino em parceria com a marca esportiva.

Conheça Giovanna Waksman

Nascida no Rio de Janeiro, Giovanna ganhou projeção durante sua passagem pelo Botafogo, antes de seguir para o FC Florida, dos Estados Unidos, em um movimento ligado ao projeto do empresário John Textor.

Em março de 2026, a brasileira foi anunciada pelo Lyon, maior clube da França no futebol feminino, e assinou contrato até junho de 2028.

Giovanna Waksman também se destacou com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17. No último Mundial da categoria, disputado em 2025, ela marcou três gols em quatro partidas. O Brasil, porém, foi eliminado nas semifinais, diante da Coreia do Norte.

Veja os dez jovens escolhidos por Messi

Além de Giovanna Waksman, a lista reúne outros nove jogadores que atuam em clubes europeus e americanos:

Can Uzun – Eintracht Frankfurt, da Alemanha;

Chloe Sarwie – Chelsea, da Inglaterra;

Gilberto Mora – Tijuana, do México;

Jesús Rodríguez – Como, da Itália;

Kees Smit – AZ Alkmaar, dos Países Baixos;

Lotta Wrede – Hamburgo, da Alemanha;

Max Dowman – Arsenal, da Inglaterra;

Tomás Aranda – Boca Juniors, da Argentina;

Zavier Gozo – Crystal Palace, da Inglaterra.

Brasileiros já apareceram em outras edições

Esta é a terceira edição da iniciativa “Messi + 10”. Em 2015, na primeira seleção, o atacante Kenedy, revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Chelsea, foi um dos brasileiros lembrados pelo argentino.

Dez anos depois, em 2025, foi a vez do volante Andrey Santos, que também passou pelo futebol inglês, aparecer entre os nomes selecionados. Agora, Giovanna representa o Brasil na campanha, reforçando a presença de jovens atletas do país em uma iniciativa voltada à nova geração do futebol.