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Vini Jr. é flagrado empurrando funcionário da La Liga após expulsão

Brasileiro pode pegar mais de um jogo de suspensão e desfalcar o Real Madrid contra o Barcelona

Gustavo Nascimento
Por
Vinicius Júnior se exaltou após ser expulso contra o Villarreal
Vinicius Júnior se exaltou após ser expulso contra o Villarreal - Foto: Oscar Del Pozo | AFP

Vinícius Júnior se envolveu em uma nova polêmica após ser expulso na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Villarreal, no último sábado, 10, pelo Campeonato Espanhol. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o brasileiro empurrando um funcionário da La Liga enquanto caminhava em direção ao vestiário.

No vídeo, o camisa 7 aparece descendo pelo túnel do estádio Santiago Bernabéu após receber o cartão vermelho. Durante o trajeto, ele empurra uma pessoa que estava próxima ao monitor utilizado pelo árbitro de vídeo (VAR). O atacante precisou ser acompanhado e contido por companheiros de equipe, entre eles o brasileiro Endrick.

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A expulsão aconteceu após Vinícius puxar o cabelo do defensor Nathan Saliba, do Villarreal, durante uma jogada ofensiva. Na sequência do lance, o brasileiro marcou um gol, mas a arbitragem anulou o tento após revisão do VAR e aplicou o cartão vermelho direto.

Confira o momento do empurrão

Brasileiro pode desfalcar o Real Madrid no clássico

Além da suspensão automática, Vinícius corre o risco de receber uma punição mais severa em razão do comportamento relatado pelo árbitro na súmula da partida. O documento descreve a reação do jogador após a expulsão como uma atitude agressiva.

O episódio envolvendo o funcionário da La Liga, porém, não consta no relatório arbitral, segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola. A ausência do registro pode ser relevante na avaliação disciplinar do caso.

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Com a expulsão, o atacante já está fora do confronto contra o Sevilla, marcado para domingo, 18. Caso receba uma suspensão de mais de uma partida, também poderá desfalcar o Real Madrid no clássico contra o Barcelona, previsto para o dia 25 de outubro.

A decisão sobre o período de afastamento caberá aos órgãos disciplinares do futebol espanhol.

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expulsão la liga real madrid vini jr vinicius junior

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