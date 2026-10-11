Seedorf é anunciado como novo treinador de gigante da Série A

O Corinthians anunciou neste domingo, 11, a contratação do ex-jogador Clarence Seedorf como novo treinador para o restante da temporada. O holandês chega com contrato válido até dezembro de 2027.



A chegada do técnico ocorre após a demissão de Fernando Diniz, que acumulou sete derrotas consecutivas no Brasileirão e deixou o clube na luta contra o rebaixamento.



Em sua primeira declaração como treinador alvinegro, Seedorf destacou a responsabilidade de assumir o desafio e prometeu dedicação para recuperar a equipe. O holandês pode estrear no cargo contra o Esporte Clube Vitória, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.



“Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória”, afirmou.

O presidente do clube, Osmar Stabile, também comentou a contratação e demonstrou confiança no trabalho do novo comandante. Segundo ele, a escolha levou em consideração o perfil profissional desejado pela diretoria para enfrentar o momento delicado no Brasileirão.



O executivo de futebol Marcelo Paz ressaltou a experiência de Seedorf como jogador, sua formação acadêmica e a passagem anterior pelo futebol brasileiro como fatores importantes para a decisão.

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Carreira de Seedorf como jogador profissional

Aos 50 anos, Clarence Seedorf construiu uma trajetória de destaque no futebol mundial. Como jogador, conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa, por Ajax, Real Madrid e Milan, sendo duas vezes campeão pelo clube italiano.



O ex-meio-campista também defendeu a seleção dos Países Baixos na Copa do Mundo de 1998, quando a equipe terminou na quarta colocação, além de disputar três edições da Eurocopa.



No Brasil, Seedorf atuou pelo Botafogo entre 2012 e 2013, período que antecedeu o encerramento de sua carreira como atleta.

Experiência como treinador

A trajetória de Seedorf à frente de equipes começou em 2014, quando assumiu o Milan, da Itália. Posteriormente, comandou o Shenzhen FC, da China, o Deportivo La Coruña, da Espanha, e a seleção de Camarões.



Antes de acertar com o Corinthians, Seedorf trabalhava como integrante do conselho de supervisão da Federação Neerlandesa de Futebol.



A chegada de Seedorf e de sua comissão técnica ao Brasil está prevista para os próximos dias. O Corinthians ainda deverá confirmar a data da apresentação oficial e da primeira entrevista coletiva do treinador.