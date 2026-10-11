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Piloto da Fórmula 1 pedala distância entre Rio e SP para disputar prova

Atleta estará no Grande Prêmio de Cingapura, que acontece neste domingo, 11

Gustavo Nascimento
Por
Valtteri Bottas na bicicleta
Valtteri Bottas na bicicleta - Foto: Reprodução | Redes sociais

O piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas, da equipe Cadillac, chamou a atenção ao viajar de forma inusitada para o seu próximo compromisso profissional, o Grande Prêmio de Cingapura. Isso porque o atleta escolheu sair da Malásia para Cingapura, um trajeto de mais de 400 quilômetros, de bicicleta.

Ao todo, o piloto finlandês de 37 anos pedalou ao longo de quatro dias, percorrendo uma distância de 419,67 quilômetros, pouco menos do que o trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo.

As duas maiores capitais do Brasil estão a 358 km de distância em linha reta, mas o caminho entre elas por via terrestre tem cerca de 430 km a 436 km, trajeto que costuma ser feito pela Rodovia Presidente Dutra / BR-116.

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Entenda o motivo da viagem de Bottas

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A viagem começou no domingo, 4, poucas horas depois do Grande Prêmio disputado no circuito de Sepang, na Malásia. Enquanto os demais integrantes do pilotos seguiram viagem pelos meios de transporte convencionais, Bottas escolheu estradas rurais, caminhos de terra e trechos de cascalho para fazer o percurso sobre duas rodas.

A ideia, segundo o piloto, surgiu de uma brincadeira de sua namorada, Tiffany Cromwell, ciclista profissional australiana, que sugeriu que ele poderia fazer o trajeto pedalando. Bottas levou a proposta a sério, verificou as condições das estradas e organizou o percurso em etapas.

Veja os desafios enfrentados por Bottas ao longo do percurso

No domingo, primeiro dia de viagem, o piloto percorreu 56,6 quilômetros. Na segunda-feira, 5, foram mais 161,91 quilômetros, seguidos de aproximadamente outros 161 quilômetros na terça-feira. A etapa final, na quarta-feira, teve cerca de 40 quilômetros.

A viagem incluiu trechos noturnos, com a iluminação de uma lanterna, além de passagens por plantações e áreas de vegetação. O piloto também encontrou animais silvestres pelo caminho, incluindo macacos e cobras.

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Em entrevista à imprensa na quinta-feira, 8, em Cingapura, Bottas contou que a experiência o colocou em contato com paisagens e aspectos da Malásia que dificilmente conheceria em uma viagem convencional.

Como o piloto conseguiu se preparar para a corrida?

Apesar do esforço físico, Bottas afirmou que planejou as distâncias para conseguir se recuperar antes da corrida. Segundo ele, a experiência ainda ajudou na adaptação ao calor e à umidade da região.

O Grande Prêmio de Cingapura acontece neste fim de semana, no circuito de rua de Marina Bay, com a corrida principal marcada para este domingo, 11.

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Ciclismo fórmula 1

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