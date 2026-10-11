Gigantes da Série A podem jogar a Kings League, diz presidente da liga

Siga o A TARDE no Google

O ex-zagueiro Gerard Piqué, criador e presidente mundial da Kings League, demonstrou interesse em ampliar a presença de clubes tradicionais do futebol brasileiro na competição. Em entrevista à CNN Brasil, o espanhol citou Flamengo e Corinthians como equipes que poderiam integrar o projeto por meio de parcerias.

Segundo Piqué, a participação dos dois clubes teria um impacto positivo entre os torcedores mais jovens e ajudaria a aproximar ainda mais o futebol tradicional do formato alternativo criado por ele em 2022.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu os convidaria a se sentarem com a gente para que todos juntos, de alguma forma, conseguíssemos criar algum tipo de parceria. Todos esses clubes, como Flamengo e Corinthians, eu acredito que poderiam tentar encontrar uma forma de estar na Kings League”, afirmou o empresário.

Apesar do interesse, ainda não há um acordo anunciado para a entrada das equipes brasileiras na competição. Piqué explicou que a liga mantém conversas com clubes interessados e que questões comerciais precisam ser resolvidas antes de possíveis parcerias.

Questões comerciais são desafio

Durante a entrevista, o ex-jogador destacou que os acordos com patrocinadores podem representar um obstáculo nas negociações. A Adidas, por exemplo, é uma das principais parceiras comerciais da Kings League, enquanto alguns clubes interessados possuem contratos com marcas concorrentes.

Piqué citou o Barcelona, patrocinado pela Nike, como exemplo de uma situação que exige ajustes comerciais para viabilizar uma parceria.

“Tudo é conversável. Acredito que seria possível”, declarou o espanhol, ao comentar a possibilidade de superar essas dificuldades.

O dirigente acrescentou que existem outras equipes interessadas em participar da competição e que as conversas estão em andamento.

Expansão da Kings League

Criada em 2022 por meio da empresa Kosmos, fundada por Piqué, a Kings League combina futebol de sete com regras próprias e elementos de entretenimento, buscando atrair principalmente o público jovem.

O projeto vem ampliando sua presença internacional e também conta com a Queens League, versão feminina da modalidade. No Brasil, a competição ganhou visibilidade com a participação de personalidades da internet e nomes conhecidos do futebol, como Neymar.

Na entrevista, Piqué também comentou a influência do atacante brasileiro na modalidade e falou sobre o futuro do Barcelona, clube pelo qual conquistou títulos importantes durante a carreira como jogador.