Real Madrid pode perder Vinicius Jr. para clássico contra o Barcelona

O Real Madrid pode não contar com Vinícius Júnior no clássico contra o Barcelona, marcado para o dia 25 de outubro, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Isso porque o atacante brasileiro foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, no último sábado, 10, e pode receber uma suspensão que o tire do confronto.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube merengue trabalha com a possibilidade de o camisa 7 ser punido por dois ou três jogos. A diretoria considera difícil conseguir uma redução da pena, apesar da intenção de recorrer da decisão.

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A expulsão ocorreu após o brasileiro puxar o cabelo do meio-campista Saliba durante uma jogada ofensiva. Na sequência do lance, Vini Jr. marcou um gol, mas a arbitragem anulou o tento após consultar o árbitro de vídeo (VAR) e aplicou o cartão vermelho direto ao atacante.

Súmula pode agravar punição

Além do lance que provocou a expulsão, a reação do brasileiro após receber o cartão vermelho também pode pesar na decisão disciplinar. Segundo a súmula da partida, Vini Jr. apresentou comportamento agressivo e precisou ser contido por companheiros enquanto protestava contra a arbitragem.

O episódio será analisado pelas autoridades responsáveis pela disciplina do futebol espanhol, que definirão o período de suspensão do jogador. A punição pode variar de acordo com o enquadramento da infração e a avaliação dos acontecimentos relatados pelo árbitro.

Diante do cenário, o Real Madrid teme perder o atacante para o primeiro clássico da temporada contra o Barcelona, que será disputado no estádio Camp Nou.

Números de Vini Jr. na temporada

Na temporada 2026/27, considerando as partidas pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira, Vinícius Júnior soma 12 jogos, dois gols e três assistências.

O brasileiro é uma das principais peças ofensivas da equipe espanhola, que pode ter de lidar com sua ausência em um dos confrontos mais importantes do calendário.