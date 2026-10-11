Ronaldo Fenômeno assume controle de famosa marca esportiva no Brasil

Siga o A TARDE no Google

Ronaldo Fenômeno ampliou seus investimentos no mercado esportivo ao adquirir 51% do capital da DLD, empresa responsável pelas operações das marcas HEAD e MARES no Brasil. Com a negociação, o pentacampeão mundial assumiu o controle da companhia no país.

Os outros 49% das ações da empresa ficaram com um grupo de investidores que inclui o ex-tenista Bruno Soares e os empresários João Rezende, Bruno Mendonça, Gustavo Maia e Rafael Alcici Cardoso. Os valores da transação não foram divulgados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ronaldo anunciou a aquisição nas redes sociais e destacou sua ligação com o tênis, modalidade que pratica de forma amadora. O ex-atacante também afirmou que pretende contribuir para o crescimento da marca no mercado brasileiro.

“Faz 15 anos que saí de campo e o esporte continua me levando a novos desafios. Dessa vez, é a minha paixão pelo tênis que muda de patamar. Começo agora um novo capítulo como presidente da HEAD, assumindo o controle da operação da marca no Brasil”, escreveu.

Crescimento da empresa

A operação brasileira da HEAD registrou aumento de 26% no faturamento nos últimos 12 meses. Nos três anos anteriores, o crescimento médio anual foi de aproximadamente 20%, segundo informações divulgadas pela empresa e pela imprensa especializada.

Com a entrada dos novos sócios, a companhia pretende ampliar sua rede de distribuição, aprimorar os serviços prestados aos revendedores e fortalecer a presença no mercado nacional.

Os planos também incluem o apoio a competições e o estreitamento das relações com clubes, academias e praticantes de esportes de raquete em diferentes regiões do país.

A DLD também é responsável pela operação brasileira da MARES, fabricante internacional de equipamentos para atividades aquáticas. A marca continuará integrada à estratégia comercial da empresa.

Investimentos além do futebol

A aquisição amplia a atuação de Ronaldo no setor esportivo para além do futebol. O ex-jogador já investiu em diferentes negócios ligados à modalidade e foi proprietário do Cruzeiro e do Real Valladolid, da Espanha, antes de vender suas participações nos clubes.

Mais recentemente, o empresário também passou a direcionar recursos para o mercado de esportes de raquete, incluindo projetos voltados ao tênis e ao padel.

Com o controle da DLD, Ronaldo passa a atuar diretamente na gestão de uma empresa que distribui equipamentos esportivos no Brasil, em um movimento voltado à expansão de sua presença nesse segmento.