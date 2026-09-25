ACE OPEN reúne 272 tenistas e campeão de Grand Slam em Salvador

Historicamente, Salvador é parte do "país do futebol", mas há muito tempo já é muito mais que isso. Hoje, cada vez mais, a capital baiana vive o crescimento do tênis, em torneios e circuitos internos que movimentam centenas de atletas e trazem até mesmo figuras inesquecíveis do tênis brasileiro para a cidade.

Neste final de semana, é o ACE OPEN QPC 2026 que fará esse papel. O torneio começa nesta sexta-feira, 25, no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador, e tem 272 atletas inscritos nas disputas de tênis e beach tennis, esgotando as vagas em pouco mais de três horas e mantendo uma expectativa de mais de mil pessoas no evento.

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Nele, além dos tenistas soteropolitanos, estará o convidado da quinta edição, o ex-tenista Bruno Soares, hexacampeão de Grand Slam e lenda do tênis nacional, que dominou os circuitos e agora retorna para conhecer o presente e futuro do tênis baiano.

"O ACE é o tênis de verdade. É o esporte proporcionando esse momento para as pessoas, trazendo encontros que vão além da vontade de vencer e competir", afirmou.

"Precisamos levar o tênis para mais pessoas"

Se tratando de uma modalidade elitizada por natureza, um dos grandes desafios do tênis é alcançar novos públicos, justamente o que acontece em torneios como esse. "Se a gente quer ter grandes talentos, precisa levar o tênis para mais pessoas e dar mais acesso a esse esporte", afirmou Bruno.

Para ele, esse trabalho precisa alcançar diferentes regiões, ambientes, culturas e classes sociais, reforçando a importância das confederações, das federações locais, de iniciativas públicas e privadas e da mídia para fazer a modalidade chegar a novos públicos.

Como um dos principais atletas brasileiros, Bruno acredita que tornar profissional de alto nível é uma possibilidade para poucos praticantes, mas não deve ser a única medida do valor do esporte.

Na avaliação dele, o tênis ajuda a desenvolver concentração, paciência e espírito de competição, além de contribuir para a formação pessoal, como na trajetória do tenista Paulo Saraiva, que veio de um projeto social e, em 2026, conquistou seu primeiro título no esporte.

Bruno Soares, tenista brasileiro - Foto: Reprodução I Instagram

Referências para a nova geração

Hoje, então, o movimento é de ampliar a modalidade para as novas gerações. Soares avalia que o tênis brasileiro atravessa um dos melhores momentos que acompanhou, com nomes como Bia Haddad e João Fonseca no topo do mundo, inspirando jovens de todo o Brasil.

Na Bahia, a expectativa do ex-tenista é de que mais pessoas, especialmente crianças e adolescentes, passem a jogar. Para ele, aumentar o número de praticantes também amplia a chance de surgirem atletas de destaque, mas principalmente de apaixonados pelo esporte.

"Ser um grande tenista é a exceção da exceção da exceção. O mais importante é que a pessoa tenha a possibilidade de levar o esporte para a sua vida toda", disse.

Bruno Soares, tenista brasileiro - Foto: Reprodução I Instagram

Paixão crescente

A procura cada vez maior de novos públicos pelo tênis vem de diversas origens - enquanto alguns conhecem a modalidade em torneios como o ACE, outros a veêm nos filmes, como nas produções Marty Supreme e Rivals, partes de uma crescente de obras focadas no tênis.

Para Bruno, que algumas representam melhor a realidade dos atletas do que outras, mas é sempre positivo o impacto alcançado ao levar o esporte a pessoas que antes não o acompanhavam.

Como parte desse movimento, marcas e públicos sem ligação anterior com o tênis têm procurado cada vez mais estar presentes nesse universo, ampliando ainda mais a presença do esporte na sociedade brasileira.

Parte disso, claro, vem também da cultura de valorização da atividade física e do bem-estar, cada vez mais popular no país. Atualmente, acordar cedo para praticar tênis é uma realidade buscada por muitos, em prol da saúde e do bem-estar que Bruno sempre priorizou.

Bruno Soares, tenista brasileiro - Foto: Reprodução I Instagram

Depois de viver do esporte profissionalmente por 22 anos, para ele, manter uma vida saudável envolve equilíbrio entre exercícios, trabalho, convivência com amigos e família e momentos de lazer, todos aspectos presentes no tênis.

Um deles, inclusive, muito presente na trajetória do próprio Bruno - a parceria. Gigante na modalidade de duplas, Soares conta que sempre gostou de dividir a quadra e as conquistas com outro jogador, sendo esse senso de coletividade um dos principais legados do tênis.

"Sem os meus parceiros que me ajudaram a conquistar os grandes torneios e todo o time que trabalhava com a gente no dia a dia, eu não teria conquistado boa parte do que conquistei sozinho", afirmou.

Programação segue até sábado

Além das partidas em duplas, o ACE OPEN QPC terá momentos de convivência e atrações musicais ao fim de cada dia, a até mesmo pessoas que não são associadas ao Clube Bahiano de Tênis poderão acompanhar a programação mediante a aquisição de day use.

A quinta edição também inclui uma parceria com o Instituto Viver Cassange, por meio do Projeto Primeiro Set, que utiliza o esporte em atividades voltadas a crianças e adolescentes, fomentando ainda mais a presença do esporte na Bahia.

O torneio acontece entre 25 e 26 de setembro no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador, com partidas de tênis e beach tennis, em duplas, e promete aumentar ainda mais a presença do esporte no dia a dia baiano.