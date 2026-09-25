Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

TÊNIS

ACE OPEN reúne 272 tenistas e campeão de Grand Slam em Salvador

O torneio acontece nesta sexta-feira, 25, e no sábado, 26, fomentando o esporte na Bahia

Marina Branco
Por
Bruno Soares, tenista brasileiro
Bruno Soares, tenista brasileiro - Foto: Reprodução I Instagram

Historicamente, Salvador é parte do "país do futebol", mas há muito tempo já é muito mais que isso. Hoje, cada vez mais, a capital baiana vive o crescimento do tênis, em torneios e circuitos internos que movimentam centenas de atletas e trazem até mesmo figuras inesquecíveis do tênis brasileiro para a cidade.

Neste final de semana, é o ACE OPEN QPC 2026 que fará esse papel. O torneio começa nesta sexta-feira, 25, no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador, e tem 272 atletas inscritos nas disputas de tênis e beach tennis, esgotando as vagas em pouco mais de três horas e mantendo uma expectativa de mais de mil pessoas no evento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Nele, além dos tenistas soteropolitanos, estará o convidado da quinta edição, o ex-tenista Bruno Soares, hexacampeão de Grand Slam e lenda do tênis nacional, que dominou os circuitos e agora retorna para conhecer o presente e futuro do tênis baiano.

"O ACE é o tênis de verdade. É o esporte proporcionando esse momento para as pessoas, trazendo encontros que vão além da vontade de vencer e competir", afirmou.

Leia Também:

"PERDI TODA A MINHA HISTÓRIA"

Pentacampeão ex-Real Madrid revela perda de 99% do patrimônio: “Conta zerada”
Pentacampeão ex-Real Madrid revela perda de 99% do patrimônio: “Conta zerada” imagem

SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasil empata com a Austrália e amarga novo vexame após a Copa
Brasil empata com a Austrália e amarga novo vexame após a Copa imagem

AMISTOSO INTERNACIONAL

Gramado ruim vira "atração" à parte em amistoso da Seleção Brasileira
Gramado ruim vira "atração" à parte em amistoso da Seleção Brasileira imagem

"Precisamos levar o tênis para mais pessoas"

Se tratando de uma modalidade elitizada por natureza, um dos grandes desafios do tênis é alcançar novos públicos, justamente o que acontece em torneios como esse. "Se a gente quer ter grandes talentos, precisa levar o tênis para mais pessoas e dar mais acesso a esse esporte", afirmou Bruno.

Para ele, esse trabalho precisa alcançar diferentes regiões, ambientes, culturas e classes sociais, reforçando a importância das confederações, das federações locais, de iniciativas públicas e privadas e da mídia para fazer a modalidade chegar a novos públicos.

Como um dos principais atletas brasileiros, Bruno acredita que tornar profissional de alto nível é uma possibilidade para poucos praticantes, mas não deve ser a única medida do valor do esporte.

Na avaliação dele, o tênis ajuda a desenvolver concentração, paciência e espírito de competição, além de contribuir para a formação pessoal, como na trajetória do tenista Paulo Saraiva, que veio de um projeto social e, em 2026, conquistou seu primeiro título no esporte.

Bruno Soares, tenista brasileiro
Bruno Soares, tenista brasileiro - Foto: Reprodução I Instagram

Referências para a nova geração

Hoje, então, o movimento é de ampliar a modalidade para as novas gerações. Soares avalia que o tênis brasileiro atravessa um dos melhores momentos que acompanhou, com nomes como Bia Haddad e João Fonseca no topo do mundo, inspirando jovens de todo o Brasil.

Na Bahia, a expectativa do ex-tenista é de que mais pessoas, especialmente crianças e adolescentes, passem a jogar. Para ele, aumentar o número de praticantes também amplia a chance de surgirem atletas de destaque, mas principalmente de apaixonados pelo esporte.

"Ser um grande tenista é a exceção da exceção da exceção. O mais importante é que a pessoa tenha a possibilidade de levar o esporte para a sua vida toda", disse.

Bruno Soares, tenista brasileiro
Bruno Soares, tenista brasileiro - Foto: Reprodução I Instagram

Paixão crescente

A procura cada vez maior de novos públicos pelo tênis vem de diversas origens - enquanto alguns conhecem a modalidade em torneios como o ACE, outros a veêm nos filmes, como nas produções Marty Supreme e Rivals, partes de uma crescente de obras focadas no tênis.

Para Bruno, que algumas representam melhor a realidade dos atletas do que outras, mas é sempre positivo o impacto alcançado ao levar o esporte a pessoas que antes não o acompanhavam.

Como parte desse movimento, marcas e públicos sem ligação anterior com o tênis têm procurado cada vez mais estar presentes nesse universo, ampliando ainda mais a presença do esporte na sociedade brasileira.

Parte disso, claro, vem também da cultura de valorização da atividade física e do bem-estar, cada vez mais popular no país. Atualmente, acordar cedo para praticar tênis é uma realidade buscada por muitos, em prol da saúde e do bem-estar que Bruno sempre priorizou.

Bruno Soares, tenista brasileiro
Bruno Soares, tenista brasileiro - Foto: Reprodução I Instagram

Depois de viver do esporte profissionalmente por 22 anos, para ele, manter uma vida saudável envolve equilíbrio entre exercícios, trabalho, convivência com amigos e família e momentos de lazer, todos aspectos presentes no tênis.

Um deles, inclusive, muito presente na trajetória do próprio Bruno - a parceria. Gigante na modalidade de duplas, Soares conta que sempre gostou de dividir a quadra e as conquistas com outro jogador, sendo esse senso de coletividade um dos principais legados do tênis.

"Sem os meus parceiros que me ajudaram a conquistar os grandes torneios e todo o time que trabalhava com a gente no dia a dia, eu não teria conquistado boa parte do que conquistei sozinho", afirmou.

Leia Também:

"PERDI TODA A MINHA HISTÓRIA"

Pentacampeão ex-Real Madrid revela perda de 99% do patrimônio: “Conta zerada”
Pentacampeão ex-Real Madrid revela perda de 99% do patrimônio: “Conta zerada” imagem

SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasil empata com a Austrália e amarga novo vexame após a Copa
Brasil empata com a Austrália e amarga novo vexame após a Copa imagem

AMISTOSO INTERNACIONAL

Gramado ruim vira "atração" à parte em amistoso da Seleção Brasileira
Gramado ruim vira "atração" à parte em amistoso da Seleção Brasileira imagem

Programação segue até sábado

Além das partidas em duplas, o ACE OPEN QPC terá momentos de convivência e atrações musicais ao fim de cada dia, a até mesmo pessoas que não são associadas ao Clube Bahiano de Tênis poderão acompanhar a programação mediante a aquisição de day use.

A quinta edição também inclui uma parceria com o Instituto Viver Cassange, por meio do Projeto Primeiro Set, que utiliza o esporte em atividades voltadas a crianças e adolescentes, fomentando ainda mais a presença do esporte na Bahia.

O torneio acontece entre 25 e 26 de setembro no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador, com partidas de tênis e beach tennis, em duplas, e promete aumentar ainda mais a presença do esporte no dia a dia baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACE OPEN QPC Bruno Soares tênis

Relacionadas

Mais lidas