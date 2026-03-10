Promessa brasileira de 16 anos assina com maior campeão da Champions

Giovanna pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução I Instagram

O futuro do futebol brasileiro está em excelentes pés - uma das principais promessas do país, Giovanna Waksman fechou seu primeiro contrato profissional com apenas 16 anos, chegando ao maior campeão da Champions League feminina ainda bem jovem.

A meio-campista foi anunciada nesta segunda-feira, 8, como reforço do Olympique Lyonnais Féminin, o Lyon, equipe francesa que é uma das mais vitoriosas do futebol feminino europeu.

Esse é o primeiro contrato profissional da brasileira, com vínculo válido até junho de 2028. Até então, Giovanna atuava em equipes juvenis nos Estados Unidos enquanto conciliava o futebol com os estudos do ensino médio.

"Atleta profissional! Aos 16 anos, assino o meu primeiro contrato profissional. Sem palavras para descrever o orgulho e felicidade que estou sentindo nesse momento", escreveu a jogadora.

Da base do Botafogo ao futebol europeu

Nascida no Rio de Janeiro, Giovanna foi descoberta nas categorias de base do Botafogo. Como o clube não possuía equipe feminina para sua faixa etária, ela chegou a disputar campeonatos em times masculinos e também treinou com o elenco profissional feminino.

O talento precoce chamou a atenção do empresário John Textor, ligado ao projeto da SAF do Botafogo. Em 2022, ele apresentou um projeto de desenvolvimento esportivo para a atleta, que se mudou para os Estados Unidos.

Lá, Giovanna passou a atuar pelo FC Florida, equipe de formação vinculada ao grupo do empresário, além de defender o time escolar Pine School. No futebol colegial, ela teve números impressionantes, chegando a marcar 84 gols em apenas 17 partidas na temporada 2024/25.

Giovanna pelo Lyon | Foto: Reprodução I Instagram

Destaque nas seleções de base

Mas os clubes não bastam - a jovem também já acumula experiências com a Seleção Brasileira. Ela participou do título do Campeonato Sul‑Americano Feminino Sub‑17 de 2024 e disputou o Mundial da categoria no ano seguinte, sendo considerada uma das principais promessas da nova geração do país.

Em 2025, Giovanna ainda foi chamada pelo técnico Arthur Elias para um período de treinamentos com a seleção principal na Granja Comary, durante a preparação para a Copa América feminina.

Recuperação de lesão

Apesar do novo contrato, a meia ainda não voltará imediatamente aos gramados. Ela se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, sofrida durante a Copa do Mundo Sub-17, e seguirá tratamento no clube francês.