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Série C: veja os clubes que subiram e saiba quem disputa o título

Quatro times garantiram o acesso para a Série B neste final de semana

Gustavo Nascimento
Por
Santa Cruz foi um dos quatro times que conseguiu o acesso para a Série B
Santa Cruz foi um dos quatro times que conseguiu o acesso para a Série B - Foto: Divulgação | Santa Cruz

A última rodada dos quadrangulares decisivos da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada neste fim de semana, definiu os finalistas da competição e encerrou a disputa pelas vagas na segunda divisão nacional, de forma que Santa Cruz, Maringá, Ferroviária e Inter de Limeira garantiram o acesso à Série B de 2027.

Os quatro clubes conquistaram a classificação após o encerramento dos quadrangulares, que reuniram oito equipes divididas em dois grupos na fase decisiva da competição.

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No Grupo A, o Santa Cruz já havia assegurado a vaga na rodada anterior. O Maringá confirmou o acesso no sábado, 10, ao vencer o Floresta-CE por 2 a 0. O resultado também garantiu à equipe paranaense a liderança da chave e a classificação para a final da Série C.

Já no Grupo B, a definição das vagas ocorreu na última rodada. A Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 2 a 0, em Araraquara, e confirmou o acesso. Apesar da derrota, a equipe paulista garantiu a classificação, beneficiada pelo empate por 1 a 1 entre Brusque e Paysandu. A Inter terminou à frente do Brusque no critério de desempate de gols marcados.

Maringá e Ferroviária disputam o título

Além de garantir o acesso à Série B, Maringá e Ferroviária avançaram à decisão da Série C por terem terminado na liderança de seus respectivos grupos nos quadrangulares. A final será disputada em duas partidas, com o primeiro confronto no Paraná e o jogo de volta em Araraquara.

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campeonato brasileiro clubes Futebol série b série C

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