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Neymar acompanha derrota do Santos no Brasileirão em Iate de luxo
Jogador ficou de fora da partida por conta do gramado sintético da Arena MRV
O atacante Neymar acompanhou a derrota do Santos por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo, 11, em um iate de luxo em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O jogador assistiu à partida em um telão da embarcação, ao lado de outras pessoas, conforme imagens que circularam nas redes sociais.
O camisa 10 não foi relacionado para o confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência ocorreu por opção do próprio atleta, que evita atuar em gramados sintéticos por considerar que o piso aumenta o risco de lesões. A partida foi disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Neymar voltou a defender o Santos na rodada anterior, contra o Flamengo. Na ocasião, marcou os dois gols da equipe no empate por 2 a 2.
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A expectativa é que o atacante esteja à disposição para o próximo compromisso do Peixe, contra o Fluminense, no domingo, 18, às 16h, no Maracanã.
Santos sofre virada nos acréscimos
Sem Neymar, o Santos abriu o placar contra o Atlético-MG com Gabigol, aos 42 minutos do segundo tempo. No entanto, a equipe paulista sofreu a virada nos acréscimos, com gols de Vitor Hugo e Thiago Borbas, e perdeu por 2 a 1.
Com o resultado, o time santista permaneceu com 42 pontos e caiu para a oitava posição na tabela do Brasileirão. Já o Atlético-MG chegou aos 47 pontos e subiu para o sexto lugar.