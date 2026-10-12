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Neymar acompanha derrota do Santos no Brasileirão em Iate de luxo

Jogador ficou de fora da partida por conta do gramado sintético da Arena MRV

Gustavo Nascimento
Por
Neymar de férias
Neymar de férias - Foto: Reprodução | Redes sociais

O atacante Neymar acompanhou a derrota do Santos por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo, 11, em um iate de luxo em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O jogador assistiu à partida em um telão da embarcação, ao lado de outras pessoas, conforme imagens que circularam nas redes sociais.

O camisa 10 não foi relacionado para o confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência ocorreu por opção do próprio atleta, que evita atuar em gramados sintéticos por considerar que o piso aumenta o risco de lesões. A partida foi disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Neymar voltou a defender o Santos na rodada anterior, contra o Flamengo. Na ocasião, marcou os dois gols da equipe no empate por 2 a 2.

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A expectativa é que o atacante esteja à disposição para o próximo compromisso do Peixe, contra o Fluminense, no domingo, 18, às 16h, no Maracanã.

Santos sofre virada nos acréscimos

Sem Neymar, o Santos abriu o placar contra o Atlético-MG com Gabigol, aos 42 minutos do segundo tempo. No entanto, a equipe paulista sofreu a virada nos acréscimos, com gols de Vitor Hugo e Thiago Borbas, e perdeu por 2 a 1.

Com o resultado, o time santista permaneceu com 42 pontos e caiu para a oitava posição na tabela do Brasileirão. Já o Atlético-MG chegou aos 47 pontos e subiu para o sexto lugar.

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Atlético-MG Brasileirão neymar santos série a

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