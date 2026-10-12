Entenda porque time francês demitiu treinador após vitória por 13 a 0

O Valenciennes, da França, anunciou nesta segunda-feira, 12, a demissão do técnico Pierre Blois, apenas dois dias depois de conquistar a maior vitória de seus 113 anos de história. Apesar de golear o Habarcq por 13 a 0, pela quinta fase da Copa da França, o treinador não resistiu ao início ruim da equipe na terceira divisão nacional.

O resultado expressivo foi conquistado no último sábado, 10, contra o Habarcq, equipe que disputa a nona divisão do futebol francês. A vitória, no entanto, não foi suficiente para mudar o cenário do Valenciennes na Ligue 3, competição na qual ocupa a 15ª colocação, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

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Em comunicado oficial, o clube confirmou o desligamento de Blois e anunciou Samuel Goethals como treinador interino. O profissional contará com o auxílio de Rudy Mater na condução da equipe.

Blois assumiu o comando do time principal em fevereiro deste ano, mas obteve resultados abaixo das expectativas neste início de temporada. Em nove partidas disputadas pela terceira divisão francesa, o treinador conquistou apenas duas vitórias, além de dois empates e cinco derrotas.

O Valenciennes, que já disputou a primeira divisão francesa, não participa da elite nacional desde a temporada 2013/14. A equipe agora busca melhorar seu desempenho na Ligue 3 sob o comando interino de Goethals.