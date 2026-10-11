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E.C.VITÓRIA

Jair Ventura aponta erros de arbitragem após derrota para o São Paulo

Vitória foi derrotado por 2 a 1 e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão 2026

Gustavo Nascimento
Por
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Fernando Moreno | AGIF

Jair Ventura, treinador do Esporte Clube Vitória, avaliou a atuação da equipe na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, neste sábado, 11. O técnico do Leão também aproveitou a entrevista coletiva realizada após a partida para apontar três erros de arbitragem que teriam influenciado o resultado do jogo.

“Só queria falar de três lances que nós não concordamos, que o Vitória não concorda, e que a gente vai fazer uma representação por causa disso”, iniciou o treinador.

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“O primeiro gol foi um lance que a bola estava em posse do Lucas (Silva), ele protege para deixar sair porque a bola bate no pé do Newton e a bola sai, a bola era nossa. Eles não deram. No tiro de meta, (o São Paulo) bate rápido e é o gol”, detalhou ele em relação ao lance que originou o primeiro gol do São Paulo.

Ainda segundo Jair Ventura, o São Paulo deveria ter tido um jogador expulso no primeiro tempo: “Teve o lance do Martinez, onde ele levou um chute no joelho, acima da canela. No nosso entendimento também era um lance para, no mínimo, uma checagem para ser vermelho”.

“E o lance do arremesso lateral, onde a regra diz que você não pode bater 10 metros, 20 metros atrás. Se você der um ou dois metros, a gente sabe o que acontece. A bola sai aqui e o lateral é cobrado aqui, então a gente está preparado para marcar aqui, o cara pega uma bola daqui e bate”, completou o treinador.

Avaliação do jogo

Apesar da derrota, o treinador entendeu que o Vitória fez um jogo equilibrado com o São Paulo e falou que “ficou nítido da situação de evolução”.

“O jogo foi muito equilibrado. O Arcanjo não fez nenhuma grande defesa, principalmente no segundo tempo [...] Acho que em outros jogos, até em casa, já teve jogos para perder muito mais do que esse jogo, pelo que a gente fez, pelo que a gente competiu, pelo time como foi organizado, como teve coragem”, acrescentou Jair Ventura.

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Tags

arbitragem Jair Ventura São Paulo vitória

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