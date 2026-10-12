Em crise, próximo adversário do Vitória sofre com protestos da torcida

Torcedores do Corinthians se reuniram na tarde desta segunda-feira, 12, em frente à sede social do clube, no Parque São Jorge, em São Paulo, para protestar contra a gestão alvinegra e pedir uma intervenção judicial na administração. O protesto acontece em meio à má fase da equipe, que já acumula oito derrotas seguidas no Brasileirão.

Durante o ato, organizado pelo coletivo Projeto Time do Povo, os participantes exibiram faixas e panfletos com pedidos de intervenção e entoaram cânticos contra a diretoria. O protesto já estava programado e não foi motivado pela derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no último domingo, 11, nem pela contratação do técnico Clarence Seedorf.

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A mobilização ocorre em meio à crise política e administrativa enfrentada pelo Corinthians. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga possíveis irregularidades na gestão do clube e avalia a possibilidade de solicitar à Justiça uma intervenção judicial.

O inquérito foi instaurado em dezembro de 2025, após solicitação do promotor Cássio Roberto Conserino. Na ocasião, foram apresentados argumentos para justificar a abertura de uma investigação sobre a administração corintiana e a eventual adoção de medidas judiciais.

O Corinthians recorreu e pediu a suspensão da investigação, mas o Ministério Público contestou os argumentos apresentados pelo clube. Até o momento, não há decisão judicial que determine uma intervenção na gestão alvinegra.

Corinthians vive crise dentro e fora de campo

Além dos problemas administrativos, o Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe foi goleada pelo Palmeiras por 4 a 1, no domingo, e chegou a oito partidas consecutivas sem vencer na competição, aumentando a pressão sobre o clube.

Diante do cenário, a diretoria anunciou a contratação do ex-jogador holandês Clarence Seedorf para assumir o comando técnico da equipe. O novo treinador chega com a missão de melhorar o desempenho do time e afastá-lo da zona de rebaixamento.

Seedorf deve estrear como treinador do Corinthians contra o Esporte Clube Vitória, na próxima segunda-feira, 19. A partida será válida pela 31ª rodada do Brasileirão.