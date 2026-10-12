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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

INSATISFAÇÃO

Em crise, próximo adversário do Vitória sofre com protestos da torcida

Time acumula oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro

Gustavo Nascimento
Por
Faixa critica elenco do Corinthians em protesto
Faixa critica elenco do Corinthians em protesto - Foto: Reprodução | Redes sociais

Torcedores do Corinthians se reuniram na tarde desta segunda-feira, 12, em frente à sede social do clube, no Parque São Jorge, em São Paulo, para protestar contra a gestão alvinegra e pedir uma intervenção judicial na administração. O protesto acontece em meio à má fase da equipe, que já acumula oito derrotas seguidas no Brasileirão.

Durante o ato, organizado pelo coletivo Projeto Time do Povo, os participantes exibiram faixas e panfletos com pedidos de intervenção e entoaram cânticos contra a diretoria. O protesto já estava programado e não foi motivado pela derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no último domingo, 11, nem pela contratação do técnico Clarence Seedorf.

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A mobilização ocorre em meio à crise política e administrativa enfrentada pelo Corinthians. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga possíveis irregularidades na gestão do clube e avalia a possibilidade de solicitar à Justiça uma intervenção judicial.

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O inquérito foi instaurado em dezembro de 2025, após solicitação do promotor Cássio Roberto Conserino. Na ocasião, foram apresentados argumentos para justificar a abertura de uma investigação sobre a administração corintiana e a eventual adoção de medidas judiciais.

O Corinthians recorreu e pediu a suspensão da investigação, mas o Ministério Público contestou os argumentos apresentados pelo clube. Até o momento, não há decisão judicial que determine uma intervenção na gestão alvinegra.

Corinthians vive crise dentro e fora de campo

Além dos problemas administrativos, o Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe foi goleada pelo Palmeiras por 4 a 1, no domingo, e chegou a oito partidas consecutivas sem vencer na competição, aumentando a pressão sobre o clube.

Diante do cenário, a diretoria anunciou a contratação do ex-jogador holandês Clarence Seedorf para assumir o comando técnico da equipe. O novo treinador chega com a missão de melhorar o desempenho do time e afastá-lo da zona de rebaixamento.

Seedorf deve estrear como treinador do Corinthians contra o Esporte Clube Vitória, na próxima segunda-feira, 19. A partida será válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

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Brasileirão Clarence Seedorf corinthians

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