Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

SOLTINHO NA PISTA

Romário curte noitada com sufista e surge rodeado de mulheres

Atleta é 34 anos mais nova do que o ex-jogador de futebol

Franciely Gomes
Por
Romário foi flagrado com diversas mulheres
Romário foi flagrado com diversas mulheres - Foto: Reprodução | Instagram

Romário mostrou que ainda está na ativa com as mulheres. O ex-jogador de futebol, de 60 anos, curtiu uma noitada em uma boate ao lado da surfista Júlia Dixon, de 26 anos, no Rio de Janeiro.

Além da companhia da atleta, o famoso também surgiu ao lado de outras três mulheres em um carro, que estava sendo dirigido por Júlia. Na imagem, ele aparece no banco da frente ao lado da jovem, enquanto as outras moças surgem ao fundo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os registros foram compartilhados no perfil da surfista, que conta com 24,5 mil seguidores. Formada em Gestão Ambiental, ela costuma compartilhar seu dia a dia com amigos e admiradores, mostrando momentos de surf, festas e prática de pole dance.

Leia Também:

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Maria Gadú é vaiada por bolsonarista e alerta: "O país corre risco"
Maria Gadú é vaiada por bolsonarista e alerta: "O país corre risco" imagem

VOLTARAM?

Virginia e Zé Felipe surgem juntos em Miami após término com Vini Jr.
Virginia e Zé Felipe surgem juntos em Miami após término com Vini Jr. imagem

POLEMIZOU

Ex-BBB vira alvo da Justiça após barrar petistas em vaga de emprego
Ex-BBB vira alvo da Justiça após barrar petistas em vaga de emprego imagem

Romário está namorando?

Apesar da proximidade entre Romário e Júlia, não há indícios de que os dois estejam vivendo um relacionamento amoroso. Em meio de 2026, eles foram vistos juntos curtindo uma outra balada, em Florianópolis, Santa Catarina.

Na época, o senador e a moça chegaram a jantar com o pai dela, o psiquiatra Paulo Dixon. No entanto, o ex-campeão mundial segue solteiro e recentemente esteve envolvido em uma confusão com as jovens Tiffany Barcelos e Bárbara Cavalcanti.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

entretenimento Romário

Relacionadas

Mais lidas