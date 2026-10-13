Romário curte noitada com sufista e surge rodeado de mulheres

Siga o A TARDE no Google

Romário mostrou que ainda está na ativa com as mulheres. O ex-jogador de futebol, de 60 anos, curtiu uma noitada em uma boate ao lado da surfista Júlia Dixon, de 26 anos, no Rio de Janeiro.

Além da companhia da atleta, o famoso também surgiu ao lado de outras três mulheres em um carro, que estava sendo dirigido por Júlia. Na imagem, ele aparece no banco da frente ao lado da jovem, enquanto as outras moças surgem ao fundo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os registros foram compartilhados no perfil da surfista, que conta com 24,5 mil seguidores. Formada em Gestão Ambiental, ela costuma compartilhar seu dia a dia com amigos e admiradores, mostrando momentos de surf, festas e prática de pole dance.

Romário está namorando?

Apesar da proximidade entre Romário e Júlia, não há indícios de que os dois estejam vivendo um relacionamento amoroso. Em meio de 2026, eles foram vistos juntos curtindo uma outra balada, em Florianópolis, Santa Catarina.

Na época, o senador e a moça chegaram a jantar com o pai dela, o psiquiatra Paulo Dixon. No entanto, o ex-campeão mundial segue solteiro e recentemente esteve envolvido em uma confusão com as jovens Tiffany Barcelos e Bárbara Cavalcanti.