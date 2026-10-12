Virginia e Zé Felipe surgem juntos em Miami após término com Vini Jr.

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Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam os fãs neste domingo,11, ao aproveitarem a tarde em uma praia de Miami, nos Estados Unidos. O encontro entre os famosos aconteceu logo após confirmação do fim do namoro com o jogador Vini Jr.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, os dois aparecem dividindo a mesma espreguiçadeira na areia. O ex-casal estava acompanhado apenas de uma amiga da influenciadora.

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O cantor e a empresária têm três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Durante a viagem, ambos publicaram fotos ao lado das crianças. Zé Felipe já havia viajado para os Estados Unidos com o objetivo de passar um tempo com os filhos.

Virginia e Vini Jr. terminaram de novo?

A equipe da influenciadora informou à imprensa, no sábado, 10, que os dois haviam terminado o relacionamento. Segundo a assessoria, o fim do namoro com o atacante aconteceu de forma amigável, sem brigas entre o casal.

“Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou a assessoria.

Virginia e Vini Jr. estavam juntos desde o fim de 2025. Os dois já haviam enfrentado um primeiro término em maio de 2026, mas reataram em julho do mesmo ano. Em setembro, chegaram a trocar alianças de compromisso.

Apesar do comunicado oficial em tom amigável, fontes próximas à influenciadora relataram que o relacionamento vinha sofrendo desgaste devido à distância entre o Brasil e a Espanha, à incompatibilidade de agendas e às divergências sobre o alto nível de exposição pública da rotina do casal.

Veja: