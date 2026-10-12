Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

POLEMIZOU

Ex-BBB vira alvo da Justiça após barrar petistas em vaga de emprego

Médico poderá receber multa de R$ 5 mil

Agatha Victoria Reis
Por
Ex-BBB Marcos Harter
Ex-BBB Marcos Harter - Foto: Reprodução| Redes sociais

O ex-BBB Marcos Harter polemizou após excluir “petistas” de uma vaga de emprego. O Ministério Público Eleitoral (MPE) registrou uma denúncia na Justiça Eleitoral contra o médico e sua empresa, no Mato Grosso.

O caso teve início após o cirurgião anunciar uma vaga para instrumentador cirúrgico em sua clínica com uma restrição: “Não pode ser petista”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a procuradoria eleitoral, a atitude do ex-BBB configura uma infração às normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proíbem o assédio moral e eleitoral contra funcionários. O órgão também considera a conduta uma forma de discriminação político-ideológica e de uso do poder patronal para intimidar trabalhadores.

Leia Também:

ELEIÇOES 2026

Famosos vão às ruas: saiba quem esteve na Av. Paulista em apoio a Lula
Famosos vão às ruas: saiba quem esteve na Av. Paulista em apoio a Lula imagem

REBATEU AS CRÍTICAS

Interesse? Jovem de 24 anos quebra silêncio sobre romance com mãe de Eliana
Interesse? Jovem de 24 anos quebra silêncio sobre romance com mãe de Eliana imagem

ENTRETENIMENTO

Contrato de R$ 1,2 milhão para show de Gusttavo Lima é anulado
Contrato de R$ 1,2 milhão para show de Gusttavo Lima é anulado imagem

MPE pede retirada de anúncio das redes sociais

No pedido, o Ministério Público solicitou a retirada do anúncio das redes sociais. Em caso de descumprimento da determinação, poderá ser aplicada uma multa de R$ 5 mil.

Com o registro do caso, a Justiça Eleitoral do Mato Grosso concedeu um prazo de 48 horas para que os advogados de Harter e da empresa apresentem um posicionamento formal sobre as denúncias.

Marcos Harter no BBB 17

Marcos Harter também já enfrentou outros problemas na Justiça. Durante sua participação no Big Brother Brasil 17, o médico e cirurgião plástico foi expulso do programa após indícios de agressão física contra a participante Emilly Araújo, com quem mantinha um relacionamento amoroso dentro da casa.

A expulsão ocorreu na reta final do programa, após a Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro intervir e abrir um inquérito por lesão corporal com base nas imagens do confinamento.

Após o programa, Harter entrou com um processo contra a TV Globo, pedindo cerca de R$ 750 mil em indenizações por danos morais e materiais em decorrência de sua saída. Ele perdeu a ação e foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da emissora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

BBB entretenimento Marcos Harter

Relacionadas

Mais lidas