Ex-BBB vira alvo da Justiça após barrar petistas em vaga de emprego

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O ex-BBB Marcos Harter polemizou após excluir “petistas” de uma vaga de emprego. O Ministério Público Eleitoral (MPE) registrou uma denúncia na Justiça Eleitoral contra o médico e sua empresa, no Mato Grosso.

O caso teve início após o cirurgião anunciar uma vaga para instrumentador cirúrgico em sua clínica com uma restrição: “Não pode ser petista”.

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Segundo a procuradoria eleitoral, a atitude do ex-BBB configura uma infração às normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proíbem o assédio moral e eleitoral contra funcionários. O órgão também considera a conduta uma forma de discriminação político-ideológica e de uso do poder patronal para intimidar trabalhadores.

MPE pede retirada de anúncio das redes sociais

No pedido, o Ministério Público solicitou a retirada do anúncio das redes sociais. Em caso de descumprimento da determinação, poderá ser aplicada uma multa de R$ 5 mil.

Com o registro do caso, a Justiça Eleitoral do Mato Grosso concedeu um prazo de 48 horas para que os advogados de Harter e da empresa apresentem um posicionamento formal sobre as denúncias.

Marcos Harter no BBB 17

Marcos Harter também já enfrentou outros problemas na Justiça. Durante sua participação no Big Brother Brasil 17, o médico e cirurgião plástico foi expulso do programa após indícios de agressão física contra a participante Emilly Araújo, com quem mantinha um relacionamento amoroso dentro da casa.

A expulsão ocorreu na reta final do programa, após a Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro intervir e abrir um inquérito por lesão corporal com base nas imagens do confinamento.

Após o programa, Harter entrou com um processo contra a TV Globo, pedindo cerca de R$ 750 mil em indenizações por danos morais e materiais em decorrência de sua saída. Ele perdeu a ação e foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da emissora.