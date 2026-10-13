Shakira vive affair com ex-jogador famoso? Saiba quem é

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Solteira desde o fim do relacionamento com o jogador Piqué, Shakira estaria vivendo um possível affair com Serge Ibaka, ex-jogador de basquete da NBA. A informação foi divulgada pelo programa El Gordo y La Flaca, da emissora Univision.

De acordo com pessoas próximas à artista, ela estaria entusiasmada com a possibilidade de começar um novo relacionamento.

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Como surgiram os rumores?

No fim de setembro, as jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez mencionaram, no podcast Mamarazzis, a existência de um possível pretendente da colombiana, mas não revelaram sua identidade.

Posteriormente, o nome do ex-astro da NBA ganhou destaque após o jornalista Jordan Martir afirmar que Ibaka a teria acompanhado em diferentes apresentações da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour em Madri, incluindo o show realizado em 25 de setembro.

O jornalista também citou uma possível viagem dos dois de Madri para Paris durante a Semana de Moda, realizada na capital francesa.

Apesar dos relatos, nenhum dos dois confirmou o relacionamento. Segundo informações divulgadas pelo portal Goal, o jornalista Aurelio Manzano ouviu pessoas próximas que confirmaram a existência de encontros entre os dois, mas negaram um envolvimento romântico.