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Fazenda de Leonardo avaliada em R$ 60 milhões tem lago artificial e pista de pouso

Local funciona como ponto de encontro da família

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Fazenda de Leonardo avaliada em R$ 60 milhões tem lago artificial e pista de pouso
Foto: Reprodução/Redes sociais

Avaliada em cerca de R$ 60 milhões, a Fazenda Talismã é um dos principais bens do cantor Leonardo. Localizada em Jussara, Goiás, a propriedade foi comprada por aproximadamente R$ 4,6 milhões e reúne produção agropecuária, estrutura de lazer e espaços para receber familiares e convidados.

Com cerca de mil hectares e mais de 5 mil cabeças de gado, o local conta com mansão, lago com praia artificial, pista de pouso, capela e áreas para eventos. O nome faz referência a um dos sucessos da dupla Leandro & Leonardo.

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Imagem ilustrativa da imagem Fazenda de Leonardo avaliada em R$ 60 milhões tem lago artificial e pista de pouso
Foto: Reprodução/Redes sociais

Os investimentos do sertanejo no campo também avançaram para o Tocantins. Recentemente, ele adquiriu uma fazenda nas proximidades de Formoso, destinada à criação e recria de gado e ao plantio de soja. Batizada de Talismã – Dona Carmem, a propriedade homenageia a mãe do cantor, que morreu em 2023.

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Foto: Reprodução/Redes sociais

A visita ao novo imóvel foi compartilhada nas redes sociais por Poliana Rocha, esposa de Leonardo, cerca de cinco meses após a aquisição. O artista também possui outra fazenda em Peixe, no mesmo estado.

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Foto: Reprodução/Redes sociais

Patrimônio e vida familiar

A fortuna de Leonardo é estimada em R$ 200 milhões, considerando os ganhos com a música e os investimentos no agronegócio. Além das propriedades rurais, o cantor mantém uma mansão em Goiânia, avaliada em cerca de R$ 15 milhões.

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Foto: Reprodução/Redes sociais

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A Fazenda Talismã também funciona como ponto de encontro da família. Leonardo e Poliana recebem os netos no local, onde aproveitam atividades ao ar livre, passeios a cavalo e momentos de lazer. A propriedade já foi cenário, inclusive, de uma festa de aniversário do sertanejo com tema de pescaria.

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