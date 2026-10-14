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Luiza Brunet detona condenação de ex por agressão

Modelo comentou sobre a decisão judicial que foi exposta na web

Franciely Gomes
Por
Luiza Brunet foi agredida em 2016
Luiza Brunet foi agredida em 2016 - Foto: Reprodução | Instagram

Luiza Brunet usou suas redes sociais para desabafar sobre a condenação de seu ex-companheiro, Lirio Parisotto. Acusado de agredir a modelo em 2016, durante uma viagem em Nova York, o empresário foi obrigado a pagar uma indenização de R$ 150 mil por danos morais.

A decisão judicial não agregou muito a famosa, que disse que o valor representa pouco diante da realidade financeira de Lirio, cuja fortuna é estimada em U$ 2,7 bilhões (R$ 14, 2 bilhões na cotação atual), e dos danos causados pelo crime.

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“A Justiça reconheceu a violência que sofri. Mas reconhecer o dano não significa, necessariamente, repará-lo de maneira justa.A indenização foi fixada em R$ 150 mil. Sei que é um valor expressivo para a imensa maioria dos brasileiros. Mas também sei que, diante da realidade financeira de quem me agrediu, representa muito pouco”, escreveu.

“Qual é a eficácia de uma condenação que praticamente não afeta o patrimônio de quem praticou uma violência tão grave? Não se trata de colocar preço na dor. Nenhum dinheiro apaga uma agressão, devolve a tranquilidade perdida ou repara integralmente as marcas físicas e emocionais deixadas pela violência”, reforçou.

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Expondo os registros dos machucados deixados pelo ex, ela ressaltou que é importante que a Justiça reconheça que não é o dinheiro quem vai apagar os danos deixados pelo agressor.

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Um post compartilhado por Luiza Brunet 🧿 (@luizabrunetoficial)

“Durante todos esses anos, enfrentei não apenas as consequências das agressões, mas também a exposição, os ataques à minha imagem e o desgaste de uma batalha judicial que parecia não ter fim.Apesar de tudo, transformei parte dessa dor em propósito”, explicou.

“[...] Hoje, reconheço nessa sentença mais um passo importante de uma caminhada que exigiu coragem, resistência e perseverança. Mas essa luta ainda não terminou. continuarei buscando uma reparação que seja proporcional à gravidade da violência que sofri e às consequências que ela deixou na minha vida”, completou.

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Tags

justiça Luiza Brunet violência doméstica

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