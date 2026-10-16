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ENTRETENIMENTO

Carlos Alberto de Nóbrega, é internado, aos 90 anos, em São Paulo

Não há previsão de alta para o humorista

Sara Santos
Por
O humorista Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio-Libanês
O humorista Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio-Libanês - Foto: (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar uma possível infecção pelo vírus Coxsackie, que pode gerar complicações cardíacas.

Segundo informações divulgadas pela Metrópoles, Carlos Alberto vinha apresentando episódios de cansaço, fadiga e indisposição há alguns meses, iniciando um processo de investigação.

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Apesar do diagnóstico inicial ser associado ao processo natural de envelhecimento, exames laboratoriais indicaram resultados que indicavam uma infecção pelo vírus Coxsackie.

Vírus Coxsackie

O vírus Coxsackie pertence a família dos Picornaviridae e ao gênero Enterovirus, sendo um vírus de pequeno porte.

Ele é conhecido por causar infecções comuns, mas também pode provocar quadros clínicos variados, desde gripes leves até complicações graves.

Amplamente conhecido por causar a síndrome mão-pé-boca em crianças pequenas, ele pode infectar indivíduos de qualquer idade. Em pessoas de 90 anos exige extrema atenção médica devido ao risco elevado de complicações.

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Sem previsão de alta

Renata de Nóbrega, esposa do humorista, contou que Carlos Alberto continuará internado aos cuidados da equipe médica, aguardando resultados dos exames de imagem, exames cardiológicos e a confirmação das sorologias.

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Tags

carlos alberto de nóbrega infecção Vírus Coxsackie

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