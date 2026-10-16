Carlos Alberto de Nóbrega, é internado, aos 90 anos, em São Paulo

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O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar uma possível infecção pelo vírus Coxsackie, que pode gerar complicações cardíacas.

Segundo informações divulgadas pela Metrópoles, Carlos Alberto vinha apresentando episódios de cansaço, fadiga e indisposição há alguns meses, iniciando um processo de investigação.

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Apesar do diagnóstico inicial ser associado ao processo natural de envelhecimento, exames laboratoriais indicaram resultados que indicavam uma infecção pelo vírus Coxsackie.

Vírus Coxsackie

O vírus Coxsackie pertence a família dos Picornaviridae e ao gênero Enterovirus, sendo um vírus de pequeno porte.

Ele é conhecido por causar infecções comuns, mas também pode provocar quadros clínicos variados, desde gripes leves até complicações graves.

Amplamente conhecido por causar a síndrome mão-pé-boca em crianças pequenas, ele pode infectar indivíduos de qualquer idade. Em pessoas de 90 anos exige extrema atenção médica devido ao risco elevado de complicações.

Sem previsão de alta

Renata de Nóbrega, esposa do humorista, contou que Carlos Alberto continuará internado aos cuidados da equipe médica, aguardando resultados dos exames de imagem, exames cardiológicos e a confirmação das sorologias.