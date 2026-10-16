Mansão onde Hebe Camargo viveu aparece destroçada e herdeiro se manifesta

O estado de degradação de uma propriedade no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, voltou a viralizar e causar comoção nas redes sociais. O motivo é que o imóvel serviu de residência para Hebe Camargo durante anos.

No últimos dias, o local apareceu em registros tomado pelo abandono. Em vídeos, a casa aparece com as suas áreas externas cobertas por mato alto, estruturas comprometidas e cômodos internos em ruínas completas.

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A repercussão dos vídeos gravados na mansão provocou um desabafo irritado de Marcello Camargo, único filho da comunicadora, que veio a público para esclarecer que a família não tem qualquer relação com o estado atual da construção.

Filho de Hebe Camargo denuncia invasões

Por meio das redes sociais, Marcello contestou as publicações que atribuem o abandono à memória de sua mãe e repudiou a ação de criadores de conteúdo que entram sem autorização no terreno para registrar as ruínas.

"Pela milionésima vez eu venho aqui dizer que não era da minha mãe, não era da Hebe Camargo, era sim do Lélio, marido dela, que faleceu no ano 2000. Nós saímos de lá no ano 2000 e nunca mais voltamos nessa casa, tá?", declarou.

Marcello também enfatizou que a residência pertenceu exclusivamente ao empresário Lélio Ravagnani, segundo marido da artista, falecido em 2000, e que a falta de vínculo jurídico o impede de acionar a Justiça contra os invasores.

"As pessoas invadem a casa! Invadem, isso é invasão de propriedade. A maior prova que não é minha é que eu não posso processar, porque não é minha, porque se fosse minha eu processava! Invasão de propriedade. As pessoas invadem a propriedade, ficam filmando lá dentro, sabe, pra ganhar seguidores", disparou.

Disputas judiciais envolvendo mansão

Com quase mil metros quadrados de área construída, a mansão foi um dos grandes pontos de encontro de personalidades da televisão nas décadas de 1980 e 1990.

No entanto, após a morte de Lélio Ravagnani, o imóvel ficou sob a responsabilidade dos herdeiros do empresário e acabou dentro de um longo processo judicial.

Em 2024, a residência chegou a ir a leilão com avaliação milionária, mas as duas primeiras tentativas fracassaram por ausência de lances viáveis. O impasse só terminou em maio de 2025, quando a propriedade finalmente foi arrematada em uma nova rodada judicial.