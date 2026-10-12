Richarlison cobra Flávio Bolsonaro por mansão de R$ 10 milhões no RJ

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O atacante Richarlison voltou a expor a disputa por uma mansão de R$ 10 milhões em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, envolvendo o advogado Willer Tomaz, amigo do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em vídeos publicados nas redes sociais neste domingo, 11, o jogador afirmou que não quer recuperar o imóvel, mas receber de volta o dinheiro investido.

“Eu nem quero que ela venha de volta, não, mano. Só quero o que é meu”, declarou o atleta, que atua pelo Tottenham, da Inglaterra.

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O caso envolve a Ilha Comprida, propriedade cujos direitos de ocupação foram adquiridos em 2020 por uma empresa ligada a Richarlison e ao empresário Renato Velasco. Posteriormente, uma empresa ligada a Tomaz passou a reivindicar a posse do imóvel. A disputa judicial terminou em 2025, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manter entendimento favorável à empresa ligada ao advogado.

Como Flávio Bolsonaro entrou no caso

A relação de Flávio Bolsonaro com a disputa remonta a 2020, quando o senador visitou a mansão antes da conclusão da negociação com a empresa ligada ao jogador. Posteriormente, ele retornou ao local acompanhado de Willer Tomaz, segundo reportagens publicadas sobre o caso.

Flávio chegou a ser colocado como testemunha em uma das ações judiciais, mas não figurou como parte no processo. A ligação entre o senador e o advogado ganhou destaque durante a disputa, que envolve versões divergentes sobre os direitos de ocupação da propriedade.

Em suas publicações mais recentes, Richarlison criticou as pessoas que questionaram sua reivindicação por ele morar na Europa. O jogador afirmou que adquiriu os direitos sobre o imóvel com dinheiro obtido por meio do próprio trabalho.

Jogador acusa ex-empresário

Richarlison também acusou seu ex-empresário, Renato Velasco, de ter participado do episódio. Segundo o atacante, pessoas armadas chegaram ao local e expulsaram ocupantes da propriedade, entre eles a mulher de Velasco, que estava grávida à época.

“A ilha era minha, pô. Conquistei com meu dinheiro, trabalhando honesto. Não roubei ninguém”, afirmou.

Richarlison fala sobre doações

O atacante também declarou que destina cerca de R$ 3 milhões por ano a ações sociais no Brasil, incluindo ajuda a crianças que precisam de cirurgias. Ele citou ainda o apoio ao Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo.

Ao final, Richarlison afirmou que não pretende se envolver com política e que suas iniciativas sociais não têm motivação partidária.

“As coisas que eu faço pelo Brasil, faço por mim mesmo, faço de coração”, declarou.