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POLÍTICA

Richarlison cobra Flávio Bolsonaro por mansão de R$ 10 milhões no RJ

Atacante quer ressarcimento por imóvel em disputa com advogado amigo do senador

Leo Almeida
Por
Atacante alega que era dono da Ilha da Comprida em Angra dos Reis (RJ)
Atacante alega que era dono da Ilha da Comprida em Angra dos Reis (RJ) - Foto: © Rafael Ribeiro | CBF
Eleições 2026

O atacante Richarlison voltou a expor a disputa por uma mansão de R$ 10 milhões em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, envolvendo o advogado Willer Tomaz, amigo do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em vídeos publicados nas redes sociais neste domingo, 11, o jogador afirmou que não quer recuperar o imóvel, mas receber de volta o dinheiro investido.

“Eu nem quero que ela venha de volta, não, mano. Só quero o que é meu”, declarou o atleta, que atua pelo Tottenham, da Inglaterra.

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O caso envolve a Ilha Comprida, propriedade cujos direitos de ocupação foram adquiridos em 2020 por uma empresa ligada a Richarlison e ao empresário Renato Velasco. Posteriormente, uma empresa ligada a Tomaz passou a reivindicar a posse do imóvel. A disputa judicial terminou em 2025, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manter entendimento favorável à empresa ligada ao advogado.

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Como Flávio Bolsonaro entrou no caso

A relação de Flávio Bolsonaro com a disputa remonta a 2020, quando o senador visitou a mansão antes da conclusão da negociação com a empresa ligada ao jogador. Posteriormente, ele retornou ao local acompanhado de Willer Tomaz, segundo reportagens publicadas sobre o caso.

Flávio chegou a ser colocado como testemunha em uma das ações judiciais, mas não figurou como parte no processo. A ligação entre o senador e o advogado ganhou destaque durante a disputa, que envolve versões divergentes sobre os direitos de ocupação da propriedade.

Em suas publicações mais recentes, Richarlison criticou as pessoas que questionaram sua reivindicação por ele morar na Europa. O jogador afirmou que adquiriu os direitos sobre o imóvel com dinheiro obtido por meio do próprio trabalho.

Jogador acusa ex-empresário

Richarlison também acusou seu ex-empresário, Renato Velasco, de ter participado do episódio. Segundo o atacante, pessoas armadas chegaram ao local e expulsaram ocupantes da propriedade, entre eles a mulher de Velasco, que estava grávida à época.

“A ilha era minha, pô. Conquistei com meu dinheiro, trabalhando honesto. Não roubei ninguém”, afirmou.

Richarlison fala sobre doações

O atacante também declarou que destina cerca de R$ 3 milhões por ano a ações sociais no Brasil, incluindo ajuda a crianças que precisam de cirurgias. Ele citou ainda o apoio ao Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo.

Ao final, Richarlison afirmou que não pretende se envolver com política e que suas iniciativas sociais não têm motivação partidária.

“As coisas que eu faço pelo Brasil, faço por mim mesmo, faço de coração”, declarou.

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Flávio Bolsonaro richarlison

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