Filho de Gugu quebra o silêncio sobre caso com apresentadora

Desde que voltou ao Brasil, João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, tem dado o que falar. Discreto quando se trata da vida pessoal, ele resolveu comentar o flagra com Cariúcha, apresentadora da RedeTV! e ex-A Fazenda, durante o aniversário de João Silva, filho de Faustão.

Em entrevista ao quadro 'Conta Para o Pasin', da coluna de Lucas Pasin, no portal Metrópoles, o rapaz esclareceu que os dois não viveram um romance, mas trocaram beijos durante a festa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não foi um romance. Foi uma noite, a gente estava se divertindo na festa do João Silva [filho de Faustão], e aconteceu de rolar alguns beijos”, contou.

O herdeiro também fez questão de elogiar a apresentadora e relembrou como foi a repercussão do encontro, que aconteceu pouco depois de sua volta a São Paulo.

“Ela é muito divertida. Admiro muito o trabalho dela, tem um coração enorme. E essa época eu tinha acabado de voltar de São Paulo. Acho que foi meu segundo dia em São Paulo e eu já estava nas fofocas do Brasil. Aconteceu e foi uma noite muito divertida. Foi bem legal”, afirmou.

Vida Amorosa

Após a repercussão, Cariúcha também comentou o episódio em entrevista ao Metrópoles. A apresentadora elogiou João e brincou sobre a possibilidade de viver um romance com ele.

“O João Augusto é mesmo um querido. Meu amigo, eu caso e pego para criar. Que lindo ele é! Realmente é um menino para casar, e eu cuidar dele!”, disparou.

Já o herdeiro afirmou que não está à procura de um novo amor neste momento e prefere se dedicar à carreira, mas não descarta se envolver com alguém no futuro.

“Não diria que eu estou em busca [de um amor]. Na hora certa, vai vir até mim esse amor. Já namorei uma americana nos EUA por muitos anos, cheguei a morar junto com ela. Mas esse dia eu estou tranquilo, focando no meu trabalho, e quando chegar a hora certa a pessoa vai vir. Sou novo ainda. Sem pressão”, concluiu.