Aposentadoria em 2027: veja erros no INSS que podem atrasar benefício

Quem está perto de se aposentar pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisa ficar atento às mudanças nas regras de transição previstas para 2027. Alguns erros no histórico de contribuições podem acabar atrasando e influenciando o valor do benefício recebido pelo trabalhador.

Por isso, conferir os dados com antecedência ajuda a identificar e prevenir possíveis erros. Problemas como vínculos de emprego ausentes, salários registrados incorretamente e contribuições com pendências merecem atenção, conforme avalia Washington Barbosa, CEO da WB Cursos e Mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas.

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Em entrevista ao portal A TARDE, o especialisra explicou que primeiramente, é importante determinar quem tem direito às regras de transição. Passado esse ponto, há necessidade de verificar quais são as regras de transição que se alteram anualmente.

O principal documento para essa verificação é o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que reúne:

Registros de vínculos trabalhistas;

remunerações;

contribuições previdenciárias.

A recomendação é verificar o cadastro antes de solicitar a aposentadoria.

“O CNIS é a nossa vida previdenciária e precisa ser verificado regularmente. Se é algo que aconteceu há pouco tempo, a possibilidade de você ter os documentos que comprovem é muito grande. Agora, se eu olhar o CNIS lá na frente e vejo um erro de 20 anos, de 10 anos ou de 15 anos, já fica mais difícil encontrar esse tipo de documento”, explicou o especialista.

Quais erros no CNIS podem prejudicar a aposentadoria?

Entre os problemas que podem aparecer no histórico previdenciário estão:

Contribuições registradas com valores incorretos;

recolhimentos abaixo do salário mínimo exigido;

vínculos de emprego que não aparecem no sistema;

vínculo registrado, mas sem a data de encerramento do contrato.

Essas inconsistências podem afetar a análise do tempo de contribuição e dos salários considerados pelo INSS. Por isso, ao identificar uma divergência, o segurado precisa reunir documentos que comprovem o período trabalhado e os valores recebidos.

A carteira de trabalho, os contracheques e outros registros relacionados ao vínculo empregatício podem ajudar na comprovação. No entanto, a documentação necessária depende do tipo de erro encontrado.

Como corrigir informações incorretas antes de pedir o benefício?

O trabalhador pode solicitar ao INSS a correção dos dados do CNIS pelos canais oficiais, conforme o serviço disponível para a situação. O pedido deve ser acompanhado de documentos que comprovem as informações que precisam ser atualizadas.

"Ele pode ser feito tanto antes da entrada do pedido quanto depois. O ideal é que ele seja feito antes. E o ideal é que você tenha a assessoria de um advogado especializado, de sua confiança, para esse profissional analisar o seu CNIS e verificar o que precisa ser feito", aconselhou.

O que muda nas regras de aposentadoria em 2027?

Uma das principais mudanças no INSS para 2027 diz respeito à regra de pontos, que muda todo mês de janeiro. Nela ocorre a soma da idade e tempo de contribuição.

"Você não precisa de idade mínima para se aposentar aqui. Basta que a soma da idade com o tempo de contribuição dê o total de pontos e que as mulheres tenham feito 30 anos de contribuição e os homens, 35 anos de contribuição", disse Washington.

Confira regra:

Mulheres: 94 pontos - tempo mínimo de contribuição de 30 anos e 60 anos completos;

Homens: 104 pontos - tempo mínimo de contribuição de 35 anos e 65 anos completos.

Além de conferir o histórico de contribuições, quem está perto de se aposentar precisa acompanhar as mudanças nas regras de transição da Reforma da Previdência. Essas modalidades se destinam a quem já estava filiado ao sistema previdenciário antes da entrada em vigor da reforma, em 13 de novembro de 2019, mas ainda não havia cumprido os requisitos para se aposentar.

As condições variam de acordo com a regra aplicável a cada segurado. Por isso, verificar o CNIS, corrigir possíveis pendências e analisar o histórico previdenciário com antecedência são medidas importantes para quem pretende solicitar o benefício.