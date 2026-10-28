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EMPREGOS & NEGÓCIOS

BYD abre 30 vagas de jovem aprendiz para fábrica em Camaçari; confira

Selecionados terão formação teórica e prática em processos automotivos

Gustavo Zambianco
Por
Pessoas trabalhando na fábrica da BYD
Pessoas trabalhando na fábrica da BYD - Foto: Reprodução | BYD

A BYD anunciou, nesta quarta-feira, a abertura de 30 vagas para o programa de Jovem Aprendiz, focado na formação de novos talentos para o setor automotivo, para sua fábrica em Camaçari, na Bahia.

De acordo com a BYD, as oportunidades são para o cargo de operador inspetor de produção automotiva. As inscrições seguem abertas até esta quinta-feira, 29.

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Quais são os pré-requisitos da vaga de jovem aprendiz da BYD?

Para concorrerem às vagas, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:

  • Ensino Médio Completo;
  • Residência e disponibilidade para atuar no município de Camaçari (BA);
  • Conhecimentos básicos no Pacote Office (Word, Excel e PowerPoint).

Onde se candidatar para o jovem aprendiz da BYD?

Para se inscrever no processo seletivo para jovem aprendiz da BYD, os interessados devem se cadastrar no site oficial do concurso,

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Como é o programa de jovem aprendiz da BYD?

O programa de jovem aprendiz da montadora chinesa é considerado diferenciado, focado para garantir a capacitação dos participantes, além de prepará-los para a indústria 4.0.

Com vagas exclusivas para jovens residentes de Camaçari, a iniciativa oferta uma jornada de quatro horas diárias, com opção de turnos matutino ou vespertino.

No início, os aprovados passaram por um curso intensivo de 15 dias de formação teórica no SENAI.

Depois disso, a iniciativa adota um formato duplo, dividindo as atividades práticas na linha de produção da BYD com a continuidade dos estudos teóricos.

"Mais do que preencher vagas, estamos construindo o futuro da mobilidade sustentável no Brasil a partir da base. Capacitar os jovens de Camaçari dentro dos mais altos padrões da indústria global é garantir que o polo automotivo cresça junto com a sua comunidade, gerando emprego, renda e autonomia de verdade para a nossa gente", afirma o Vice-Presidente Sênior da BYD do Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto do Brasil, Alexandre Baldy.

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byd emprego jovem aprendiz

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