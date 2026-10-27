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Salvador e RMS têm quase mil vagas de trabalho para a Black Friday

Oportunidades buscam atender ao pico de demandas temporárias

Edvaldo Sales
Por
As posições contemplam diferentes áreas de atuação,
As posições contemplam diferentes áreas de atuação, - Foto: Reprodução | Freepik

O Portal de Vagas da Sólides, ferramenta de recrutamento da HR Tech líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), reúne atualmente mais de 970 vagas de emprego em Salvador e cidades da região metropolitana focadas na Black Friday e nas vendas do fim de ano.

As oportunidades buscam atender ao pico de demandas temporárias e efetivas de companhias parceiras que utilizam as soluções tecnológicas da Sólides para tornar seus processos seletivos mais ágeis e eficazes.

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Vagas para diferentes áreas de atuação

As posições contemplam diferentes áreas de atuação, com forte presença nos setores de comércio, logística, atendimento e serviços, e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido, além de abranger perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas.

Os interessados em aproveitar o aquecimento do mercado de trabalho para garantir uma recolocação no período podem conferir todas as oportunidades disponíveis no Portal de Vagas da Sólides.

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Black Friday emprego Salvador

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